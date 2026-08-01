Ιταλία: 21 τραυματίες από τον σεισμό έξω από τη Νάπολη – Περισσότεροι από 30 μετασεισμοί

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Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από τον σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στις 19.46 ώρα Ιταλίας στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, τραυματίσθηκαν 21 ένας άνθρωποι, δυο εκ των οποίων σοβαρά.

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Τις τελευταίες 12 ώρες, παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν πάνω από 30 μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί, τοπική ώρα, και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν τη νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν 70 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.

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