Θυελλώδεις άνεμοι σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη: Στα 130 χλμ/ώρα οι ριπές ανέμου στην Παξιμάδα Καρύστου (Χάρτης)

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Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη.

Ο χάρτης που δημοσιεύτηκε από το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 594 σταθμών.

Στην Παξιμάδα Καρύστου οι ριπές του ανέμου έφτασαν στα 130 km/h, στην Πεντέλη-κορυφή στα 112 km/h και στο νότιο Ρέθυμνο οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 96 km/h.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου.

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