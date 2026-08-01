Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

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Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σήμερα, Σάββατο, σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου 2026 στις περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, εξαιρούνται τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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