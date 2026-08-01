Φωτιά στο Αίγιο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μήνυμα εκκένωσης από το 112, λόγω φωτιάς, έλαβαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδορίκι, του Δήμου Αιγιαλείας.

«Απομακρυνθείτε προς Άλσος και Νερατζιές», καλεί το μήνυμα, ζητώντας από όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στη φωτιά επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αιγιαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Βοιωτία: Η φωτιά απειλεί ξανά τη Λιβαδόστρα, στα 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια οι φλόγες – Ήχησε το 112

Έξοδος Αυγούστου: Με καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς



