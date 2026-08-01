Φωτιά στην Αργολίδα: Εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ καταπλακώθηκε από δέντρο

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Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στα Φίχτια Αργολίδας το πρωί του Σαββάτου.

Εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ τραυματίστηκε, όταν καταπλακώθηκε από δέντρο, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή την Παρασκευή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον εργαζόμενο στο Νοσοκομείο Άργους.

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