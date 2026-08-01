Φωτιά στη Θεσσαλία – Καίει αγροτοδασική στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στη Θεσσαλία.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 3)
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.
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