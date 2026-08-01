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01.08.2026 13:43

Ρέθυμνο: Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να κινείται στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά (Video)

01.08.2026 13:43
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Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές για την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τον Ασώματο Ρεθύμνου και επεκτάθηκε μέχρι την Πρέβελη, καθώς, σύμφωνα με το Cretalive.gr, βίντεο που έχει περιέλθει στα χέρια της Πυροσβεστικής καταγράφει τις κινήσεις ενός άνδρα κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Το υλικό βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με τους ερευνητές να εξετάζουν εάν πρόκειται για πρόσωπο που ενδέχεται να συνδέεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να κινείται προς μια συστάδα θάμνων, όπου παραμένει για περίπου 46 δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με τις κινήσεις του.

Στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο, ενώ οι κινήσεις του γίνονται εκ νέου δυσδιάκριτες καθώς εισέρχεται σε περιοχή με πυκνή βλάστηση.

Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο σημείο αρχίζουν να διακρίνονται οι πρώτοι καπνοί, με τον άνδρα να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα, ευνοούμενες από τους ισχυρούς ανέμους.

Συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας

Οι Αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένη έρευνα στην ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του υπόπτου πριν και μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, αξιοποιούνται μαρτυρίες κατοίκων και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στην ταυτοποίηση του άνδρα και στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας

Οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο άνδρας που καταγράφεται στο βίντεο να σχετίζεται με τον εμπρησμό, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα.

Όπως επισημαίνει το Cretalive.gr, οι Αρχές θεωρούν ότι δύσκολα μπορεί να αποδοθεί σε σύμπτωση η παρουσία του στο συγκεκριμένο σημείο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιολόγηση όλων των στοιχείων συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει άμεση σύνδεση του υπόπτου με την υπόθεση.

Η φωτιά στον Ασώματο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών στην Κρήτη, αφήνοντας πίσω της χιλιάδες καμένα στρέμματα, σημαντικές ζημιές σε περιουσίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο, ενώ σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την κηδεία των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08.2026 14:44
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