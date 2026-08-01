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01.08.2026 12:16

Στις ακτές της Bόρειας Αφρικής έφτασε ο καπνός από τις φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Αργολίδα – Τι κατέγραψε ο δορυφόρος (Video)

01.08.2026 12:16
Smoke on the Water

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Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και της Αργολίδας έφτασε στις ακτές της Βόρειας Αφρικής.

Το φαινόμενο καταγράφηκε μέσω δορυφορικών εικόνων από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT, με τον καπνό να διανύει απόσταση μεγαλύτερη των 750 χιλιομέτρων.

Οι εικόνες που έχει καταγράψει ο δορυφόρος δείχνουν το «ταξίδι» του καπνού από τις φωτιές στην Ελλάδα μέχρι και τις ακτές της Βόρειας Αφρικής.

Η επιστημονική ομάδα του ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπό των: Γ. Παπαβασιλείου, Θ. Γιάνναρο και Κ. Λαγουβάρδο μελετούν διαρκώς τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφει ο δορυφόρος Meteosat-12 της EUMETSAT.

«Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές της Νότιας Βοιωτίας, Αττικής και Αργολίδας έφτασαν στις ακτές της Βόρειας Αφρικής διανύοντας περισσότερα από 750 χιλιόμετρα», αναφέρει άρθρο του ΜΕΤΕΟ.

Ο καπνός διένυσε περισσότερα από 750 χιλιόμετρα!

«Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που κατέγραψε ο δορυφόρος Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 01.08, ο καπνός από τις δασικές πυκαγιές που εκδηλώθηκαν σε τμήματα της Νότιας Βοιωτίας, Αττικής και Αργολίδας την Παρασκευή 31.07 και ήταν ενεργές τις νυχτερινές ώρες (κυρίως η δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική κοντά στο Πόρτο Γερμενό) έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου και εκτείνεται έως τις ακτές της Βόρειας Αφρικής διανύοντας μια απόσταση μεγαλύτερη των 750 χλμ», επισημαίνουν οι ειδικοί του Αστεροσκοπείου.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08.2026 14:45
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