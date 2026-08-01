Οι δημόσιες ευχές της Ευγενίας Σαμαρά στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της

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«Χρόνια πολλά» στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της ευχήθηκε, μέσω Instagram, η Ευγενία Σαμαρά.

Η ηθοποιός ανάρτησε κοινή φωτογραφία τους και έγραψε: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ».

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