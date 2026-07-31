Αμαλία Κωστοπούλου: Φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ στα social

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Φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμαλία Κωστοπούλου.



Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Μαΐου 2026 στο κάστρο της Μεθώνης στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών, στενών φίλων και καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Η Αμαλία Κωστοπούλου ανάρτησε σήμερα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της τόσο πριν όσο και μετά τη γαμήλια τελετή.





Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λιτή λεζάντα «05.30.2026», την ημερομηνία του γάμου της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού.

Οι φωτογραφίες

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