Αμαλία Κωστοπούλου: Φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ στα social

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Φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμαλία Κωστοπούλου.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Μαΐου 2026 στο κάστρο της Μεθώνης στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών, στενών φίλων και καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η Αμαλία Κωστοπούλου ανάρτησε σήμερα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της τόσο πριν όσο και μετά τη γαμήλια τελετή.
Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λιτή λεζάντα «05.30.2026», την ημερομηνία του γάμου της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού.
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