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31.07.2026 19:59

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο στον υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ

31.07.2026 19:59
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Ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο, για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 29 Ιουλίου στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αγωγοί μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένοι σε δύο ξύλινους στύλους, σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κρύα Βρύση, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Κατά την έρευνα της ΔΑΕΕ, εκτιμάται ότι από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, που αποδείχθηκε φονική, με τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 20:33
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Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο στον υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ

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