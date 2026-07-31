Επιτρέπεται ο απόπλους από Ραφήνα και Λαύριο – Κανονικά τα δρομολόγια, τι γίνεται στον Πειραιά

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Στην άρση του απαγορευτικού απόπλου προχώρησε το Λιμενικό Σώμα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.



Όπως έγινε γνωστό, τα πλοία θα ξεκινήσουν να εκτελούν κανονικά τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τις 19:00 και έπειτα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται κανονικά.

Τι θα γίνει το Σάββατο με τα δρομολόγια



Αναφερόμενος στην κατάσταση που αναμένεται το Σάββατο, ο Θεοφάνης Μπαλατσούκας, εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού εκτίμησε, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤnews Radio, ότι πιθανότατα θα υπάρξει ύφεση των φαινομένων, ωστόσο τόνισε ότι χρειάζεται αναμονή μέχρι να υπάρξουν ασφαλή δεδομένα.



Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να γίνουν γνωστές το βράδυ, όταν και θα αξιολογηθούν τα τελευταία στοιχεία από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες.



Ο εκπρόσωπος του Λιμενικού κάλεσε τους ταξιδιώτες να δείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.



Τέλος, υπενθύμισε ότι όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στα λιμάνια, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση και ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται με οχήματα.

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