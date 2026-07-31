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Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το υγειονομικό προσωπικό στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί), καθώς παρακολουθείται στενά η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην περιοχή.

Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος έχει φτάσει κοντά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που η φωτιά πλησιάσει τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, υπάρχει σχεδιασμός για την προληπτική εκκένωσή του και τη μεταφορά των ασθενών σε ασφαλή σημεία.

Σε πρώτη φάση απομακρύνθηκαν ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα. Ειδικότερα, τέσσερις ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Δρομοκαΐτειο.

Στο σημείο έσπευσαν λεωφορεία προκειμένου να παραλάβουν τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό του νοσοκομείου.

«Η φωτιά είναι 500 μέτρα από τον οικισμό του Δαφνιού και του νοσοκομείου», δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δαφνί Θωμάς Δημουλάς στο OPEN.

«Έχουμε εκκενώσει προληπτικά τον χώρο των τοξικομανών, 22 άτομα και τον χώρο των αλκοολικών, 4 άτομα», πρόσθεσε και μίλησε για διαχρονικές ελλείψεις στην πυροπροστασία.

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