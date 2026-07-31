Αγρίνιο: Σπαραγμός στην κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λαιμοδέτη – Με τιμές ήρωα το τελευταίο «αντίο»

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία για τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γύθειο.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών βρέθηκαν στον ναό για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό αξιωματικό, που έπεσε στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, υπηρετώντας με αυταπάρνηση το καθήκον.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα sinidisi, τραγικές φιγούρες οι γονείς του, που κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν το μοναχοπαίδι τους, βυθισμένοι στον αβάσταχτο πόνο. Η συγκίνηση είναι διάχυτη, καθώς συγγενείς και φίλοι προσπαθούν να τους συμπαρασταθούν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Αμέτρητα είναι τα στεφάνια που κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του 27χρονου ανθυποπυραγού.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε με τιμές ήρωα, τις οποίες αποδίδει το Πυροσβεστικό Σώμα, παρουσία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του, καθώς και εκπροσώπου της κυβέρνησης. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και ο Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο αξιωματικό.

Στην κηδεία παρευρέθηκε και η Βαλάντη Ευπατρίδη, μητέρα του εθελοντή αρχιπυροσβέστη Παναγιώτη Πλεξίδα, είχε χάσει τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2020, κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Καινούργιο Αγρινίου.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου. Καταγόταν από το Αγρίνιο, όπου ζει η οικογένειά του, ενώ τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα τα έκανε μέσω της πρακτικής του άσκησης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου. Ο 27χρονος ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Ο 27χρονος αξιωματικός είχε ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.

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