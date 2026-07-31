Το αδιαχώρητο και εκνευρισμός στο λιμάνι του Πειραιά μετά την ακύρωση δρομολογίου, δεν βρίσκουν άλλο πλοίο οι επιβάτες – Αυξημένη η κίνηση στα ΚΤΕΛ

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Οσοι ταξίδευαν σήμερα με πλοία έχουν δεχτεί μια τεράστια ταλαιπωρία.

Μετά την ακύρωση του Blue Star Paros, οι κάτοχοι των εισιτηρίων έχουν μείνει στο λιμάνι και αφού ενημερώθηκαν με μήνυμα για την ακύρωση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Υπάρχει απογοήτευση και εκνευρισμός καθώς όχι μόνο έχασαν το δρομολόγιό τους, αλλά ενημερώθηκαν πως τα πλοία τις επόμενες ημέρες είναι sold out και δεν μπορούν να φύγουν ούτε αύριο!

Πολλοί από τους εκατοντάδες που θα ταξίδευαν με το συγκεκριμένο πλοίο έχουν πάρει τις άδειές τους από τη δουλειά τους και έχουν κλείσει ξενοδοχεία, πληρώνοντας προκαταβολές και τώρα δεν έχουν εναλλακτικό τρόπο να ταξιδέψουν.

Πολλοί παραμένουν στο λιμάνι περιμένοντας να δουν αν θα τους επιστραφούν τα χρήματα άμεσα και ψάχνουν εναλλακτικές της τελευταίας στιγμής μήπως και καταφέρουν να ταξιδέψουν.

Λόγω της κατάστασης, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια στο λιμάνι όπου επικρατεί το αδιαχώρητο.

Κανονικά η έξοδος με τα ΚΤΕΛ

Την ίδια ώρα, η έξοδος με τα ΚΤΕΛ γίνεται χωρίς προβλήματα. Αυτό το τριήμερο αναμένεται ο μεγαλύτερος όγκος αναχώρησης για τις καλοκαιρινές διακοπές από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στα ΚΤΕΛ Κηφισού η κίνηση είναι σημαντικά αυξημένη από το πρωί, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

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