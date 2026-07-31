Netflix: «Σκάει» μισό δισ. δολάρια για τη νέα αποκλειστική συνεκμετάλλευση δικαιωμάτων του «The Walking Dead»

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Το Netflix ανανέωσε τα δικαιώματα αξιοποίησης της σειρας «The Walking Dead», καταβάλλοντας 500 εκατ. δολάρια στην AMC Global Media για πενταετή κατοχή τους, όχι μόνον της βασικής/πρωτότυπης σειράς με θέμα τα ζόμπι αλλά και όλων των παράγωγων (spin-off) της.

Η συμφωνία είναι συν-αποκλειστική, γεγονός που επιτρέπει τη μετάδοση της σειράς και στην πλατφόρμα AMC+ από το επόμενο έτος.

Τα 371 επεισόδια της αρχικής σειράς και των έξι spin-off της θα μεταδοθούν μέσω της Netflix στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες νέες περιοχές, καθώς και στις ΗΠΑ, όπου είναι διαθέσιμα (σε DVD και διαδικτυακά) από το 2011.

Η είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη, μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο ανακοινωσης αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου της AMC Global Media, σύμφωνα με το Deadline. Τα οικονομικά δεδομένα μπορεί να μην ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της Wall Street, όμως η εταιρεία εμφανίζεται αισιόδοξη για το έτος συνολικά, εν μέρει λόγω του ντιλ με τη Netflix. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται η αρχική σειρά καθώς και τα «Fear the Walking Dead», «The Walking Dead: Daryl Dixon», «The Walking Dead: Dead City», «The Walking Dead: The Ones Who Live», «The Walking Dead: World Beyond» και «Tales of The Walking Dead».

Για το Netflix, η ανανέωση έρχεται εν μέσω εντατικής εξέτασης από τους επενδυτές όσον αφορά την αφοσίωση των χρηστών στην υπηρεσία της. Πολλοί από τους πρωτότυπους τίτλους της έχουν σημειώσει πτώση στις τηλεθεάσεις κατά τη δεύτερη σεζόν τους, γεγονός που οδηγεί σε ερωτήματα σχετικά με την ανταγωνιστική της θέση, αν και παραμένει μια κυρίαρχη δύναμη με το χαμηλότερο ποσοστό αποχώρησης πελατών στον κλάδο και την καλύτερη τεχνολογία στην κατηγορία της.

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