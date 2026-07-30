Το έκτατο βραδινό δελτίο του Mega με τις τραγικές εξελίξεις από τις φωτιές μαγνήτης τηλεθέασης την Τετάρτη (29/7)

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Υψηλή ήταν η συγκέντρωση των τηλεθεατών στα έξι λεπτά που διήρκεσε το έκτακτο δελτίο του Mega χθες, το οποίο διέκοψε τη μετάδοση του επεισοδίου της σειράς «Ευτυχισμένοι μαζί», με την τραγική είδηση για τον θάνατο τριών πυροσβεστών. Ήταν από τις δύσκολες, στενάχωρες στιγμές της τηλεόρασης που όμως η ενημέρωση έχει τη σημασία της.

Στις υπόλοιπες θέσεις η κατάταξη μόνον άλλαξε, και από τις επιδόσεις των εκπομπών μοιάζει να «έπεσε» στριμωξίδι στο Top 10, αφού οι τηλεθεαματικότητες μεταξύ των προγραμμάτων είχαν μικροδιαφορές.

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