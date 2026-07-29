Δεν είναι οι πύραυλοι στο Ιράν, είναι η Κίνα – Πώς αλλάζει αθόρυβα η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή

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Το δημοσίευμα του Reuters για την επικείμενη παράδοση έως και 400 κινεζικών φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων (MANPADS) στο Ιράν μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει με μια ακόμη είδηση εξοπλιστικού χαρακτήρα. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ανάγνωση δείχνει ότι η σημασία του δεν βρίσκεται τόσο στον αριθμό των πυραύλων όσο σε αυτό που ενδεχομένως προμηνύει για τη μελλοντική στρατηγική της Τεχεράνης και κυρίως, για τον ρόλο που φαίνεται να αποκτά η Κίνα στη στρατιωτική εξίσωση της Μέσης Ανατολής.

Τα συγκεκριμένα συστήματα δεν είναι ικανά να αλλάξουν την ισορροπία ισχύος απέναντι στην ισραηλινή ή την αμερικανική αεροπορία. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μαχητικά πέμπτης γενιάς όπως τα F-35, ούτε να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους ή στρατηγικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας. Εκείνο που μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν ένα πολύ πυκνότερο πλέγμα άμυνας χαμηλού ύψους, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για ελικόπτερα, drones, UAV, αποστολές ειδικών δυνάμεων και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Με άλλα λόγια, το Ιράν δεν επιχειρεί να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή. Επιχειρεί να αυξήσει το κόστος οποιασδήποτε μελλοντικής επιχείρησης εναντίον του.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Οι πρόσφατες συγκρούσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ αποκάλυψαν τις αδυναμίες της ιρανικής αεράμυνας, με αρκετά ραντάρ, κέντρα διοίκησης και συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας να έχουν πληγεί. Η προμήθεια φορητών αντιαεροπορικών αποτελεί τον ταχύτερο και οικονομικότερο τρόπο για να καλυφθεί μέρος αυτού του κενού. Τα συστήματα αυτά δεν απαιτούν πολύπλοκες υποδομές, μπορούν να διασπαρούν σε ολόκληρη τη χώρα και να καταστήσουν δυσκολότερη κάθε επιχείρηση σε χαμηλό ύψος.

Ο προμηθευτής

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, δεν είναι οι ίδιοι οι πύραυλοι αλλά ο προμηθευτής τους. Μέχρι σήμερα η Ρωσία αποτελούσε τον βασικό στρατιωτικό εταίρο του Ιράν, ενώ η Κίνα περιοριζόταν κυρίως σε οικονομική, ενεργειακή και διπλωματική συνεργασία. Εάν επιβεβαιωθεί ότι κινεζικά οπλικά συστήματα αρχίζουν να εισρέουν συστηματικά στο Ιράν, τότε ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά σε μια ποιοτική μεταβολή της κινεζικής πολιτικής. Το Πεκίνο μπορεί να εξακολουθεί να αποφεύγει μια ανοιχτή στρατιωτική εμπλοκή, ωστόσο μια περιορισμένη αλλά σταθερή παροχή αμυντικού εξοπλισμού θα σηματοδοτούσε ότι η σχέση των δύο χωρών αποκτά πλέον και σαφή στρατιωτική διάσταση.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν εμφανίζεται αποκομμένο από προηγούμενες πληροφορίες. Τους τελευταίους μήνες είχαν υπάρξει αναφορές για συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Κίνας σχετικά με αντιπλοϊκούς πυραύλους, πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας και άλλες τεχνολογίες υψηλής στρατηγικής αξίας. Εάν αυτές οι πληροφορίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε τα MANPADS πιθανότατα αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης διαδικασίας ανασυγκρότησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και όχι μια μεμονωμένη αγορά.

Κι ο χρόνος

Από ισραηλινή σκοπιά, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι οι 400 πύραυλοι. Είναι ο χρόνος. Κάθε μήνας που περνά χωρίς νέα στρατιωτική αναμέτρηση επιτρέπει στο Ιράν να ανασυγκροτεί την αεράμυνά του, να διασπείρει κρίσιμα οπλικά συστήματα, να δημιουργεί πιο ανθεκτικά δίκτυα διοίκησης και να αυξάνει την επιβιωσιμότητα των στρατηγικών του εγκαταστάσεων. Όσο περισσότερο ενισχύεται αυτή η πολυεπίπεδη άμυνα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το επιχειρησιακό και πολιτικό κόστος οποιασδήποτε μελλοντικής επιχείρησης εναντίον του.

Αν επιχειρήσει κανείς να κάνει ένα βήμα πέρα από την ίδια την είδηση, προκύπτει ένα πιθανό σενάριο τριών φάσεων.

Άμεση κάλυψη των κενών στην άμυνα χαμηλού ύψους μέσω φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων.

Σταδιακή ενίσχυση με πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας και αντιπλοϊκά όπλα.

Συνολική αναδιοργάνωση της ιρανικής αεράμυνας σε ένα πιο αποκεντρωμένο και ανθεκτικό μοντέλο, σχεδιασμένο ώστε να αντέχει ακόμη και σε μαζικά προληπτικά πλήγματα.

Εάν αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες, τότε το σημερινό δημοσίευμα δεν θα καταγραφεί απλώς ως μια αγορά 400 πυραύλων. Θα θεωρηθεί το πρώτο ορατό σημάδι μιας ευρύτερης διαδικασίας στρατιωτικής ανασυγκρότησης του Ιράν, με την Κίνα να αναλαμβάνει, έστω και προσεκτικά, πολύ πιο ενεργό ρόλο από εκείνον που είχε μέχρι σήμερα.

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