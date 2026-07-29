«Ντρίμπλα» του Ιράν: Αγοράζει εκατοντάδες κινεζικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους για να θωρακίσει την άμυνά του

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Το Ιράν αναμένεται να παραλάβει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την πρώτη παρτίδα από έως και 400 κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters.
Η συμφωνία, αξίας 60 έως 70 εκατ. δολαρίων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γνωστές κινήσεις της Τεχεράνης για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς μετά την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Η σύμβαση προβλέπει την αγορά 300 έως 400 συστημάτων MANPADS, στα οποία περιλαμβάνονται οι κινεζικοί πύραυλοι QW-12 και FN-16.
Σύμφωνα με τις πηγές, η συμφωνία υπογράφηκε με την Zhongqing Baoshang International Investment, εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία λειτούργησε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στην ιρανική πλευρά και τον Κινέζο προμηθευτή.
Το Ιράν επιχειρεί να επανεξοπλιστεί έπειτα από μήνες συγκρούσεων, κατά τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα πυραυλικά, μη επανδρωμένα και αντιαεροπορικά προγράμματά του. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.
Η παράδοση εκατοντάδων φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων θα ενίσχυε σημαντικά την προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενεργειακών υποδομών και άλλων ευαίσθητων στόχων.
Οι πηγές διευκρίνισαν ότι, παρότι η συμφωνία έχει υπογραφεί, το χρονοδιάγραμμα, οι τελικές ποσότητες και οι λεπτομέρειες των παραδόσεων ενδέχεται να αλλάξουν.
Οι πρώτες παραδόσεις σχεδιάζεται να γίνουν αεροπορικώς από το Ουρούμτσι, στη δυτική Κίνα, και στη συνέχεια να περάσουν μέσω Πακιστάν προς το Ιράν.
Το πακιστανικό στρατιωτικό γραφείο δημοσίων σχέσεων ISPR απέρριψε τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής του Πακιστάν στη μεταφορά κινεζικών αντιαεροπορικών όπλων προς το Ιράν.
Τα QW-12 και FN-16 είναι φορητά συστήματα εδάφους-αέρος, τα οποία εκτοξεύονται από τον ώμο και καθοδηγούνται με υπέρυθρες ακτίνες.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον:
Η κινητικότητά τους επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξή τους και τα καθιστά λιγότερο ευάλωτα από τις σταθερές αντιαεροπορικές συστοιχίες.
Αναλυτές θεωρούν το QW-12 λιγότερο προηγμένο από νεότερα συστήματα, όπως τα QW-18 και QW-19, αλλά εκτιμούν ότι μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική προστασία μικρού βεληνεκούς.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απέρριψε τις σχετικές αναφορές ως «εντελώς αβάσιμες», ενώ το Ιράν δεν σχολίασε άμεσα.
Το Reuters είχε επίσης μεταδώσει ότι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά σε ξεχωριστή συμφωνία με την Κίνα για την απόκτηση πυραύλων κρουζ κατά πλοίων, χωρίς να επιβεβαιωθεί αν αυτή ολοκληρώθηκε.
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