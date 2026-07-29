«Ντρίμπλα» του Ιράν: Αγοράζει εκατοντάδες κινεζικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους για να θωρακίσει την άμυνά του

Takeaways by to pontiki AI Το Ιράν αναμένεται να παραλάβει εντός των επόμενων εβδομάδων έως και 400 φορητά αντιαεροπορικά συστήματα κινεζικής κατασκευής, αξίας 60 έως 70 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την απόκτηση πυραύλων QW-12 και FN-16, οι οποίοι εκτοξεύονται από τον ώμο και στοχεύουν αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα οχήματα.

Η Τεχεράνη επιδιώκει μέσω αυτού του εξοπλισμού να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα μικρού βεληνεκούς έπειτα από τις πρόσφατες συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η κινεζική πλευρά χαρακτήρισε τις αναφορές περί της συμφωνίας αβάσιμες, ενώ το Πακιστάν απέρριψε τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής του στη μεταφορά του οπλισμού.

Οι τελικές λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων ενδέχεται να αλλάξουν, παρά την ύπαρξη υπογεγραμμένης σύμβασης μέσω ενδιάμεσης εταιρείας με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

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Το Ιράν αναμένεται να παραλάβει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την πρώτη παρτίδα από έως και 400 κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η συμφωνία, αξίας 60 έως 70 εκατ. δολαρίων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γνωστές κινήσεις της Τεχεράνης για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς μετά την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η σύμβαση προβλέπει την αγορά 300 έως 400 συστημάτων MANPADS, στα οποία περιλαμβάνονται οι κινεζικοί πύραυλοι QW-12 και FN-16.

QW-12 (Photo: Wikimedia Commons / Mike1979 Russia)

Σύμφωνα με τις πηγές, η συμφωνία υπογράφηκε με την Zhongqing Baoshang International Investment, εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία λειτούργησε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στην ιρανική πλευρά και τον Κινέζο προμηθευτή.

Το Ιράν επιχειρεί να επανεξοπλιστεί έπειτα από μήνες συγκρούσεων, κατά τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα πυραυλικά, μη επανδρωμένα και αντιαεροπορικά προγράμματά του. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Η παράδοση εκατοντάδων φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων θα ενίσχυε σημαντικά την προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενεργειακών υποδομών και άλλων ευαίσθητων στόχων.

Οι πηγές διευκρίνισαν ότι, παρότι η συμφωνία έχει υπογραφεί, το χρονοδιάγραμμα, οι τελικές ποσότητες και οι λεπτομέρειες των παραδόσεων ενδέχεται να αλλάξουν.

Η διαδρομή μέσω Πακιστάν

Οι πρώτες παραδόσεις σχεδιάζεται να γίνουν αεροπορικώς από το Ουρούμτσι, στη δυτική Κίνα, και στη συνέχεια να περάσουν μέσω Πακιστάν προς το Ιράν.

Το πακιστανικό στρατιωτικό γραφείο δημοσίων σχέσεων ISPR απέρριψε τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής του Πακιστάν στη μεταφορά κινεζικών αντιαεροπορικών όπλων προς το Ιράν.

Τι είναι τα QW-12 και FN-16

Τα QW-12 και FN-16 είναι φορητά συστήματα εδάφους-αέρος, τα οποία εκτοξεύονται από τον ώμο και καθοδηγούνται με υπέρυθρες ακτίνες.

FN-16 (Photo: Wikimedia Commons / Mike1979 Russia)

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον:

αεροσκαφών σε χαμηλό ύψος,

ελικοπτέρων,

μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η κινητικότητά τους επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξή τους και τα καθιστά λιγότερο ευάλωτα από τις σταθερές αντιαεροπορικές συστοιχίες.

Αναλυτές θεωρούν το QW-12 λιγότερο προηγμένο από νεότερα συστήματα, όπως τα QW-18 και QW-19, αλλά εκτιμούν ότι μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική προστασία μικρού βεληνεκούς.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απέρριψε τις σχετικές αναφορές ως «εντελώς αβάσιμες», ενώ το Ιράν δεν σχολίασε άμεσα.

Το Reuters είχε επίσης μεταδώσει ότι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά σε ξεχωριστή συμφωνία με την Κίνα για την απόκτηση πυραύλων κρουζ κατά πλοίων, χωρίς να επιβεβαιωθεί αν αυτή ολοκληρώθηκε.

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