Viral πάλι για τους λάθος λόγους ο Τραμπ – «Ντάγκλαρε» στην κηδεία του Γκράχαμ – Οι μέντες και ο διάλογος με τον Βανς (videos)

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταγράφηκε να προσφέρει αστειευόμενος μικρές καραμέλες μέντας Tic Tac στον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια της κηδείας του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, την Τρίτη. Σε άλλα βίντεο εμφανίζεται οριακά να… κοιμάται κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο πρόεδρος παρέστη μαζί με Αμερικανούς και ξένους αξιωματούχους στην κηδεία του εκλιπόντος γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον. Ο Γκράχαμ, ένας ισχυρός Ρεπουμπλικάνος και μεγάλος υποστηρικτής της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, πέθανε απροσδόκητα νωρίτερα αυτόν τον μήνα από ρήξη αορτής.

«Θα νιώσεις πιο φρέσκος»

Καθισμένος στην πρώτη σειρά του κατάμεστου καθεδρικού ναού, ο Τραμπ προσέφερε καραμέλες στους δύο συνεργάτες του.

Σύμφωνα με τη Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, την οποία επικαλείται η Mirror US, η συνομιλία αφορούσε καραμέλες Tic Tac. Όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ είπε στον Βανς: «Βρήκα αυτές στην τσέπη μου. Θέλεις μία;».

Η ίδια εκτιμά ότι ο αντιπρόεδρος απάντησε: «Όχι, είμαι καλά».

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια εκτίμηση, ο Τραμπ φέρεται να προσέφερε τις καραμέλες στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, λέγοντάς του: «Θα νιώσεις πιο φρέσκος». Ο Βανς φέρεται να χαμογέλασε και να συμφώνησε, προσθέτοντας αστειευόμενος: «Είναι Tic Tac. Έρχονται σε ένα μικρό κουτάκι».

President Trump appeared to offer mints to Vice President JD Vance and others seated nearby during the funeral service for the late Sen. Lindsey Graham. pic.twitter.com/dgeAFeCNWi — CBS News (@CBSNews) July 29, 2026

Νύστα…

Η στιγμή, την οποία μετέδωσε αρχικά το CBS News έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν και άλλες στιγμές του 80χρονου προέδρου, καθώς καταγράφηκε στα πρόθυρα του… ύπνου με τα μάτια κλειστά, σύμφωνα με βίντεο του The Independent.

President Donald Trump appeared to struggle to keep his eyes open during Lindsey Graham’s funeral, prompting a flurry of reactions on social media. pic.twitter.com/IO8e9wBVxY July 28, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά κατά τη διάρκεια της κηδείας του γερουσιαστή, γεγονός που προκάλεσε πολυάριθμα σχόλια απογοήτευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Trump appears to be completely passed out asleep at Lindsey Graham's funeral pic.twitter.com/JIoVTLUDwo — Headquarters (@HQNewsNow) July 28, 2026

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, ανέφερε σε δηλώσεις του στην εφημερίδα: «Ο Πρόεδρος Τραμπ αναλογιζόταν την απώλεια του αγαπημένου του φίλου Λίντσεϊ Γκράχαμ, στον οποίο απηύθυνε έναν όμορφο επικήδειο λόγο. Όποιος υπονοεί το αντίθετο είναι ένας διεφθαρμένος ηλίθιος».

🚨Donald Trump has just fallen asleep at Lindsey Graham’s funeral. pic.twitter.com/EIPZiUUugP — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) July 28, 2026

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