Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ – Το Ιράν έπληξε τρία δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν συντονισμένα πλήγματα κατά φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο ανατολικό Ιράκ.

Παράλληλα, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε όλους τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, με τις εξελίξεις να προκαλούν νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Πριν από μερικές ώρες, τρία τάνκερ που παραβίασαν (σ.σ. τις ιρανικές εντολές), αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την επικίνδυνη και παράνομη πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν», ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών, μετέδωσε το πρακτορείο.

Πλήγματα σε εγκαταστάσεις εφοδιασμού και οπλισμού

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, πραγματοποίησε «περιορισμένα και στοχευμένα πλήγματα» εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο ανατολικό Ιράκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιδρομές είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκες οπλισμού που συνδέονται με τις επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών υποδομών.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά έπληξαν πολλαπλές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και οπλισμού στο ανατολικό Ιράκ. Κατά τη CENTCOM, οι στόχοι συνδέονταν με περισσότερες από 30 επιθέσεις με drones, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα 72 ωρών υπό την καθοδήγηση των Φρουρών της Επανάστασης.

Drones με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Νωρίτερα, το Ριάντ είχε ανακοινώσει ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική Σαουδική Αραβία.

Η σαουδαραβική πλευρά απέδωσε τις επιθέσεις σε πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν, αν και ιρακινές ένοπλες οργανώσεις αρνήθηκαν την εμπλοκή τους.

Το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι η Σαουδική Αραβία «δεν επιδιώκει την κλιμάκωση, αλλά θα απαντά σε κάθε επίθεση εναντίον της».

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη ανάληψη ευθύνης από το Ριάντ για στρατιωτικά πλήγματα εντός του Ιράκ από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παρότι η Σαουδική Αραβία είχε βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων που απέδιδε στην Τεχεράνη, μέχρι τώρα απέφευγε να ανακοινώσει επισήμως στρατιωτική απάντηση.

Αναχαιτίστηκαν όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι

Λίγες ώρες αργότερα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις απέτρεψαν «αιφνιδιαστική επίθεση» του Ιράν εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, στις 17:45, ώρα ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών (00:45 ώρα Ελλάδας), οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το ιρανικό έδαφος. Όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εκτοξεύθηκαν έως τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι.

Διάσταση απόψεων για τις διαπραγματεύσεις

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, διέψευσε, ωστόσο, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 3% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ περί αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή, την πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο χώρες έπειτα από μερικές ημέρες σχετικής ηρεμίας.

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI κατέγραφε άνοδο 3,67% στα 82,17 δολάρια κι αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, άνοδο 3,39% στα 86,94 δολάρια, ενώ είχαν υποχωρήσει τα τελευταία 24ωρα.

Διαβάστε επίσης:

Κίνα: Στους 41 οι νεκροί από τη φονική κατολίσθηση στην πόλη Τσονγκτσίνγκ (Video)

Κυπριακό: Συγκρατημένη αισιοδοξία Χριστοδουλίδη μετά το δείπνο με Γκουτέρες και Έρχιουρμαν

Επικοινωνία Ουκρανού ΥΠΕΞ με τον Ιρανό ομόλογό του – Συμφωνία για αποκλιμάκωση μετά τη βύθιση ιρανικού πλοίου στην Κασπία Θάλασσα