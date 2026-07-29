Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

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Ολοκληρώνονται σήμερα (29/7) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου, οι οποίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα (27/7) με τα Ταμεία των μη μισθωτών.
Πλέον σειρά παίρνουν οι μιθωτοί. Μπορεί η επίσημη ημερομηνία πληρωμής, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, να είναι η Πέμπτη 30 Ιουλίου, όμως τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από το απόγευμα της Τετάρτης (29/7).
Πιο αναλυτικά, σήμερα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
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