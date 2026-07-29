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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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29.07.2026 06:49

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο κύμα πληρωμών – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

29.07.2026 06:49
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Ολοκληρώνονται σήμερα (29/7) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου, οι οποίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα (27/7) με τα Ταμεία των μη μισθωτών.

Πλέον σειρά παίρνουν οι μιθωτοί. Μπορεί η επίσημη ημερομηνία πληρωμής, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, να είναι η Πέμπτη 30 Ιουλίου, όμως τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από το απόγευμα της Τετάρτης (29/7).

Πιο αναλυτικά, σήμερα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Το Δημόσιο
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • Το ΕΤΑΤ ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • Η ΔΕΗ
  • Ο ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

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