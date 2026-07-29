Το νέο νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση: Τα «συν», τα «πλην» και τα ψιλά γράμματα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Takeaways by to pontiki AI Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, διευκολύνοντας την πρόσβαση μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει φορολογικά κίνητρα, πλήρη φορητότητα των δικαιωμάτων και ευνοϊκή φορολόγηση των παροχών για όσους συνταξιοδοτούνται μετά το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.

Οι ασφαλισμένοι οφείλουν να συνυπολογίσουν το επενδυτικό ρίσκο των αγορών, καθώς το κεφάλαιο δεν είναι εγγυημένο και οι αποδόσεις καθορίζουν το τελικό ύψος της σύνταξης.

Η πρόωρη ρευστοποίηση των κεφαλαίων πριν από τα προβλεπόμενα όρια ηλικίας επιφέρει υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν έως και το είκοσι τοις εκατό.

Η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την αυστηρή εποπτεία όλων των παρόχων, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ορθής διακυβέρνησης των κεφαλαίων των ασφαλισμένων.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του 2ου πυλώνα ασφάλισης και την ενίσχυση της συμπληρωματικής αποταμίευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση. Η μεταρρύθμιση υπό την Υπουργό Νίκη Κεραμέως υπόσχεται να καταστήσει τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) πιο ελκυστικά και προσβάσιμα σε μικρότερες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ωστόσο, πίσω από τα ισχυρά φορολογικά κίνητρα και τη διακηρυγμένη ευελιξία, κρύβονται συγκεκριμένες παράμετροι και «αντίβαρα» που πρέπει να συνυπολογίσουν οι ασφαλισμένοι πριν τοποθετήσουν τους αποταμιευτικούς τους πόρους.

Τα Θετικά: Τι κερδίζουν εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Το νέο πλαίσιο εισάγει τομές που λύνουν χρόνιες αγκυλώσεις του συστήματος, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Άνοιγμα στις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες: Με τη θεσμοθέτηση των Ανοιχτών ΤΕΑ και των Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων (ΟΑΠΕΣ), αίρεται ο αποκλεισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα, η ίδρυση ενός ΤΕΑ απαιτούσε τουλάχιστον 100 άτομα, καθιστώντας την επαγγελματική ασφάλιση προνόμιο μόνο των πολυεθνικών και των μεγάλων ομίλων.

Φορολογικά κίνητρα: Οι εισφορές εκπίπτουν πλέον κατά 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Το ανώτατο όριο εισφορών αυξάνεται στις 35.000 ευρώ ετησίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο 35% του ετήσιου εισοδήματος για τους μισθωτούς.

Χαμηλοί συντελεστές στη συνταξιοδότηση: Η φορολόγηση των παροχών αποσυνδέεται από τα έτη ασφάλισης και συνδέεται με την ηλικία εξόδου. Για συνταξιοδότηση μετά το 67ο έτος, ο φορολογικός συντελεστής υποχωρεί στο 5% για εφάπαξ και μόλις στο 2,5% για μηνιαία σύνταξη.

Πλήρης φορητότητα δικαιωμάτων: Εισάγεται η ατομική και ομαδική φορητότητα. Αν ένας εργαζόμενος αλλάξει εταιρεία ή επάγγελμα, δεν χάνει τα συσσωρευμένα δικαιώματά του, αλλά μπορεί να τα μεταφέρει στον νέο ασφαλιστικό φορέα.

Τα Αρνητικά και τα «ψιλά γράμματα»: Πού κρύβονται οι παγίδες

Παρά την ελκυστική εικόνα των φοροελαφρύνσεων, η ανατομία του νομοσχεδίου αποκαλύπτει σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:

Αστηρικτο «πέναλτι» στην πρόωρη ρευστοποίηση: Όσοι αναγκαστούν να τραβήξουν τα χρήματά τους από το ταμείο πριν από τα γενικά όρια ηλικίας (λόγω έκτακτης ανάγκης ή ανεργίας), θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατους φορολογικούς συντελεστές που φτάνουν έως και το 20%, χάνοντας μεγάλο μέρος των αποδόσεών τους.

Επενδυτικό ρίσκο: Η επαγγελματική ασφάλιση βασίζεται στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ύψος του εφάπαξ ή της συμπληρωματικής σύνταξης εξαρτάται άμεσα από τις αποδόσεις των αγορών. Σε περιόδους διεθνούς χρηματοπιστωτικής αστάθειας, το κεφάλαιο των ασφαλισμένων δεν είναι εγγυημένο.

Αποδυνάμωση της δημόσιας επικουρικής: Η μαζική στροφή της μεσαίας τάξης και των υψηλών εισοδημάτων προς τον 2ο πυλώνα ενδέχεται μακροπρόθεσμα να στερήσει κρίσιμους πόρους από το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, διευρύνοντας τις ανισότητες μεταξύ των συνταξιούχων.

Το στοίχημα της εποπτείας

Το νέο πλαίσιο θέτει το σύνολο των παρόχων (ΤΕΑ και Ασφαλιστικές Εταιρείες) υπό την ενιαία και αυστηρή εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το κατά πόσο η μεταρρύθμιση αυτή θα πετύχει, εξαρτάται από το αν η ΤτΕ θα διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη διακυβέρνηση των κεφαλαίων, ώστε τα Ανοιχτά Ταμεία να μην μετατραπούν σε πεδίο υψηλών προμηθειών διαχείρισης σε βάρος των τελικών δικαιούχων.

Διαβάστε επίσης:

Πρόστιμα άνω των 2 εκατ. ευρώ σε τράπεζες και servicers από την Τράπεζα της Ελλάδος



Αύξηση καταθέσεων για λίγους: Άλμα 8,5 δισ. τον Ιούνιο, αλλά το 1% των καταθετών κρατά το 46% των τραπεζικών κεφαλαίων

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση