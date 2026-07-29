Το ITV ζήτησε «συγγνώμη» διότι μετέδωσε ανεπεξέργαστο βίντεο με τον Γκόρντον Ράμσεϊ να βρίζει

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Η Αρχή που εποπτεύει τον χώρο των ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ofcom, κινητοποιήθηκε και ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες του νόμου και «χτύπησε καμπανάκι» όταν διαπίστωσε πως από τη συχνότητα του ITV μεταδόθηκε από λάθος σε πρωινή ώρα, εκπομπή στην οποία ο διάσημος μάγειρας Γκόρντον Ράμσεϊ έβριζε.

Γνωστός αθυρόστομος ο σεφ Ράμσεϊ εμφανίζεται από το 2007 στο ITV, όταν πρωταγωνίστησε στο ριάλιτι «Hell’s Kitchen».

Παρότι οι εκπομπές του Ράμσεϊ μεταδίδονται σε τηλεοπτική ζώνη που επιτρέπεται η προβολή περιεχομένου για ενήλικες και θεωρητικά δεν είναι παρόντες ανήλικοι, το ITV αντιμετώπισε πρόβλημα με την Ofcom λόγω «σαφούς παραβίασης» των κανόνων της.

Τι συνέβη; Στο πλαίσιο επανάληψης επεισοδίων της σειράς εκπομπών «Food Stars USA», στις 2 Μαΐου, η εκπομπή που βγήκε στον αέρα στις 08.25 περιείχε σκηνές με τον Ράσμεϊ φαίνεται να εκστομίζει τις λέξεις «f@#$» και «f!@#$ing», οι οποίες παρέμειναν στους υπότιτλους παρότι καλύφθηκαν από ηχητικό σήμα.

Η Ofcom ενημέρωσε τώρα ότι το ITV ζήτησε συγγνώμη και εξήγησε ότι από «ανθρώπινο λάθος» οι υπότιτλοι είχαν δημιουργηθεί τον Ιούνιο του 2025 και ενώ δεν είχαν τεθεί σε εφαρμογή οι νέοι κανονισμοί ελέγχου της εποπτικής αρχής.

Η Ofcom χαρακτήρισε το λάθος ως «σαφή παραβίαση» των κανόνων της, σύμφωνα με τους οποίους «η ακατάλληλη γλώσσα» μπορεί να μεταδοθεί στην τηλεόραση του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο μετά τις 21.00.

Από τότε που έγινε διάσημος, ο Ράμσεϊ έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, καθώς η χρήση βωμολοχιών που καθιέρωσε εργαζόμενος στις κουζίνες απειλούσε την καριέρα του στον τηλεοπτικό σταθμό.

Το 2008, η Γερουσία της Αυστραλίας πρότεινε – αλλά τελικά απέρριψε – μια έκκληση για την απαγόρευση της χρήσης συγκεκριμένων βωμολοχιών από τον Ράμσεϊ στην αμερικανική σειρά «Ramsay’s Kitchen Nightmares», η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Αυστραλία.

Οι βρισιές ακολουθούν τον Ράμσεϊ έξω από την κουζίνα, και γίνονται σήμα κατατεθέν της προσωπικότητάς του στην οθόνη.

Ενώ παρουσίαζε το τηλεπαιχνίδι «Bank Balance» του BBC το 2021, ο Ράμσεϊ κατάφερε να συγκρατηθεί για συνολικά 45 δευτερόλεπτα στην έναρξη της πρεμιέρας, προτού αρχίζει να φωνάζει «γαμώτο, γαμώτο»…

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