search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 12:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 10:22

Τα ειρωνικά «συγχαρητήρια» της Ακρίτα στο ΠΑΣΟΚ για τον Χουρδάκη και τα «καρφιά» για Κασσελάκη

29.07.2026 10:22
ELENA_AKRITA_2907

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με μια αιχμηρή ανάρτηση σχολίασε η Έλενα Ακρίτα την προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ.

Η βουλεύτρια Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε όλα τα κόμματα από τα οποία έχει περάσει ο συνάδελφός της πετώντας «καρφιά» για τον Στέφανο Κασσελάκη. « Ο Μιχάλης Χουρδάκης ταυτίστηκε με τις προτάσεις της Βελόπουλου κι Ελληνικής Λύσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ψήφισε παρών: κάτι που δεν εμπόδισε ωστόσο τον Στέφανο Κασσελάκη να τον χρίσει κάτι μεγάλο και τρανό που τώρα μου διαφεύγει σχολίασε η δημοσιογράφος.

Από τα βέλη της δεν γλίτωσε και το ΠΑΣΟΚ το οποίο… η βουλεύτρια συνεχάρη «που προσφέρει φιλόξενη στέγη σε όλους και γυρολόγους».

Όλη η ανάρτηση:

«Στο ΠΑΣΟΚ ο Μ. Χουρδακης

Ο Μιχάλης Χουρδακης μπήκε στη Βουλή με την Πλεύση Ελευθερίας. Μετά έφυγε από εκεί. Μετά έγινε ανεξάρτητος. Μετά προσχώρησε στο κόμμα Δημοκράτες. Μετά έφυγε από το κόμμα Δημοκράτες. Τωρα πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Αύριο πάλι βλέπουμε.

Την περιπετειώδη ζωή του κ. Χουρδάκη θα τη ζήλευε κι ο κόμης Μοντεχρηστος που τράβηξε κι αυτός ο γλυκός μου του λιναριού τα πάθη.

Εχει ενδιαφέρον επίσης ότι ο Μιχάλης Χουρδάκης ταυτίστηκε με τις προτάσεις της Βελόπουλου κι Ελληνικής Λύσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ψήφισε παρών: κάτι που δεν εμπόδισε ωστόσο τον Στέφανο Κασσελάκη να τον χρίσει κάτι μεγάλο και τρανό που τώρα μου διαφεύγει.

Να συγχαρούμε το ΠΑΣΟΚ που προσφέρει φιλόξενη στέγη σε όλους και γυρολόγους βουλευτές που βγάζουν έδρες στο σφυρί και να το διαβεβαιώσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική να κερδίσει τη ΝΔ με μια ψήφο διαφορά».

Διαβάστε επίσης:

Πλεύρης «στηρίζει» Ζωή με… «ναι μεν, αλλά»: Σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγονται όσα είπε o Κυριαζίδης – Έχει μια πολιτική αυθάδεια η Κωνσταντοπούλου

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έπαιξε μπάσκετ με τον γιο του (Video)

Στους 34 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά την προσχώρηση Χουρδάκη – Η κατανομή δυνάμεων στη Βουλή 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prince-new1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «Purple Rain» του Prince ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ μετά από 42 χρόνια

olympiakos-panathinaikos-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Πότε θα κοντραριστούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το πλήρες πρόγραμμά τους

syros_main
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Ήταν ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια», επιμένει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας

mitilinaios metlen 77- new
BUSINESS

Η METLEN υπογράφει εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου

kyriazidis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

gibbs-karharias
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για δύτη στα Φίτζι - Κατέγραψε τη στιγμή που καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο πόδι (video)

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην κορυφή του κόσμου ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου – Νο1 στο World Ranking του μήκους

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 12:07
prince-new1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «Purple Rain» του Prince ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ μετά από 42 χρόνια

olympiakos-panathinaikos-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Πότε θα κοντραριστούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το πλήρες πρόγραμμά τους

syros_main
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Ήταν ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια», επιμένει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας

1 / 3