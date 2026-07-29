Τα ειρωνικά «συγχαρητήρια» της Ακρίτα στο ΠΑΣΟΚ για τον Χουρδάκη και τα «καρφιά» για Κασσελάκη

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Με μια αιχμηρή ανάρτηση σχολίασε η Έλενα Ακρίτα την προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ.

Η βουλεύτρια Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε όλα τα κόμματα από τα οποία έχει περάσει ο συνάδελφός της πετώντας «καρφιά» για τον Στέφανο Κασσελάκη. « Ο Μιχάλης Χουρδάκης ταυτίστηκε με τις προτάσεις της Βελόπουλου κι Ελληνικής Λύσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ψήφισε παρών: κάτι που δεν εμπόδισε ωστόσο τον Στέφανο Κασσελάκη να τον χρίσει κάτι μεγάλο και τρανό που τώρα μου διαφεύγει σχολίασε η δημοσιογράφος.

Από τα βέλη της δεν γλίτωσε και το ΠΑΣΟΚ το οποίο… η βουλεύτρια συνεχάρη «που προσφέρει φιλόξενη στέγη σε όλους και γυρολόγους».

Όλη η ανάρτηση:

«Στο ΠΑΣΟΚ ο Μ. Χουρδακης

Ο Μιχάλης Χουρδακης μπήκε στη Βουλή με την Πλεύση Ελευθερίας. Μετά έφυγε από εκεί. Μετά έγινε ανεξάρτητος. Μετά προσχώρησε στο κόμμα Δημοκράτες. Μετά έφυγε από το κόμμα Δημοκράτες. Τωρα πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Αύριο πάλι βλέπουμε.

Την περιπετειώδη ζωή του κ. Χουρδάκη θα τη ζήλευε κι ο κόμης Μοντεχρηστος που τράβηξε κι αυτός ο γλυκός μου του λιναριού τα πάθη.

Εχει ενδιαφέρον επίσης ότι ο Μιχάλης Χουρδάκης ταυτίστηκε με τις προτάσεις της Βελόπουλου κι Ελληνικής Λύσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ψήφισε παρών: κάτι που δεν εμπόδισε ωστόσο τον Στέφανο Κασσελάκη να τον χρίσει κάτι μεγάλο και τρανό που τώρα μου διαφεύγει.

Να συγχαρούμε το ΠΑΣΟΚ που προσφέρει φιλόξενη στέγη σε όλους και γυρολόγους βουλευτές που βγάζουν έδρες στο σφυρί και να το διαβεβαιώσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική να κερδίσει τη ΝΔ με μια ψήφο διαφορά».

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