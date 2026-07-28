search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 15:58
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.07.2026 15:30

Στους 34 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά την προσχώρηση Χουρδάκη – Η κατανομή δυνάμεων στη Βουλή 

28.07.2026 15:30
vouli-78213

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τριαντά τέσσερις βουλευτές αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά την προσχώρηση στο κόμμα του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Μάλιστα, είναι η μόνη ΚΟ που αυξήθηκε, σε σχέση με όσους εξέλεξε κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023 (33).

Συγκεκριμένα, μπορεί να «έχασε» τους βουλευτές Ξάνθης Μπουρχάν Μπαράν (ανεξαρτητοποίηση) και Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη (ετέθη εκτός ΚΟ), αλλά «κέρδισε» τους βουλευτές Κιλκίς Πέτρο Παππά, και Α’ Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και, τώρα, τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Μ. Χουρδάκη, που είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας και μέχρι προ μηνός, ήταν Εκπρόσωπος Τύπου του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο».

Το μόνο κόμμα στη Βουλή που δεν έχει γνωρίσει καμία μεταβολή είναι το ΚΚΕ.

Πώς διαμορφώνονται οι δυνάμεις στη Βουλή

Οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα διαμορφωθούν ως εξής (σε παρένθεση η θέση που είχε καταλάβει στη Βουλή κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023):

  • 1η (1η) Νέα Δημοκρατία: 156 (εκλογές 6/2023: 158)
  • 2η (3η) ΠΑΣΟΚ: 33 (εκλογές 6/2023: 32)
  • 3η (4η) ΚΚΕ: 21 (εκλογές 6/2023: 21)
  • 4η (2η) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 12* (εκλογές 6/2023)
  • 5η (6η) Ελληνική Λύση: 11 (εκλογές 6/2023: 12)
  • 6η (7η) ΚΟ «Νίκη»: 08 (εκλογές 6/2023: 10)
  • 7η (8η) Πλεύση Ελευθερίας: 05 (εκλογές 6/2023)
  • Ανεξάρτητοι: 51 (αρχική εκλογή: 2 ΝΔ, 2 ΠΑΣΟΚ, 22 ΣΥΡΙΖΑ, 11 ΝεΑρ, 1 Λύση, 2 Νίκη, 2 Πλεύση, 9 «Σπαρτιάτες»)

Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναμένεται να μειωθεί κατά έναν βουλευτή, μετά από σχετική προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης, της αντιπροέδρου του κοινοβουλίου, Όλγας Γεροβασίλη.

Διαβάστε επίσης

Ο Χουρδάκης και επισήμως μέλος της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ – Η συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή

Τσίπρας για τοπική αυτοδιοίκηση: Προτείνουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα

Συνταγματική Αναθεώρηση: Χωρίς συναίνεση, με τις γαλάζιες ψήφους πέρασε η πρόταση ΝΔ – «Παρών» από Ντόρα στο άρθρο 30 για θητεία ΠτΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Με πρωτιά τηλεθέασης εισήλθε στην τελευταία βδομάδα του Ιουλίου το Mega (27/7)

fotia-aeroskafos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα άνω των 2 εκατ. ευρώ σε τράπεζες και servicers από την Τράπεζα της Ελλάδος

vouli-78213
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους 34 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά την προσχώρηση Χουρδάκη – Η κατανομή δυνάμεων στη Βουλή 

fotia-paros-234
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Ήχησε το 112 για εκκενώσεις, κοντά σε σπίτια οι φλόγες – Στη μάχη εναέρια μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 15:54
tileorasi
MEDIA

Με πρωτιά τηλεθέασης εισήλθε στην τελευταία βδομάδα του Ιουλίου το Mega (27/7)

fotia-aeroskafos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα άνω των 2 εκατ. ευρώ σε τράπεζες και servicers από την Τράπεζα της Ελλάδος

1 / 3