Στους 34 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά την προσχώρηση Χουρδάκη – Η κατανομή δυνάμεων στη Βουλή 

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Τριαντά τέσσερις βουλευτές αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά την προσχώρηση στο κόμμα του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Μάλιστα, είναι η μόνη ΚΟ που αυξήθηκε, σε σχέση με όσους εξέλεξε κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023 (33).
Συγκεκριμένα, μπορεί να «έχασε» τους βουλευτές Ξάνθης Μπουρχάν Μπαράν (ανεξαρτητοποίηση) και Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη (ετέθη εκτός ΚΟ), αλλά «κέρδισε» τους βουλευτές Κιλκίς Πέτρο Παππά, και Α’ Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και, τώρα, τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Μ. Χουρδάκη, που είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας και μέχρι προ μηνός, ήταν Εκπρόσωπος Τύπου του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο».
Το μόνο κόμμα στη Βουλή που δεν έχει γνωρίσει καμία μεταβολή είναι το ΚΚΕ.
Οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα διαμορφωθούν ως εξής (σε παρένθεση η θέση που είχε καταλάβει στη Βουλή κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023):
Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναμένεται να μειωθεί κατά έναν βουλευτή, μετά από σχετική προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης, της αντιπροέδρου του κοινοβουλίου, Όλγας Γεροβασίλη.
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