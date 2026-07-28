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28.07.2026 08:19

ΕΛΑΣ: Στις 12:00 η παρουσίαση Τσίπρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

28.07.2026 08:19
tsipras
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα πρόταση για τη ριζική αναμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων προς τις τοπικές κοινωνίες.
  • Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης για τον επανακαθορισμό της σχέσης κράτους και δήμων, ενισχύοντας τον ρόλο των τοπικών αρχών.
  • Η ΕΛΑΣ επιδιώκει μέσω αυτής της μεταρρύθμισης την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και τη βαθύτερη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο τους.
  • Η εκδήλωση αποτελεί τμήμα του συνολικού κυβερνητικού προγράμματος της Συμπαράταξης, το οποίο παρουσιάζεται σταδιακά ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την επόμενη ημέρα.

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Την πρόταση της ΕΛΑΣ για τη ριζική αναμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει σήμερα, Τρίτη (28/7), ο Αλέξης Τσίπρας.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο Σεράφειο. Η εκδήλωση θα ανοίξει με ομιλία του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά την πολιτική εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα, τις επιμέρους προτάσεις θα παρουσιάσουν ο τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛΑΣ, Γιώργος Ιωακειμίδης, και η αναπληρώτρια τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής και δήμαρχος Τήλου, Μαρία Καμμά.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, στόχος είναι να τεθεί στο επίκεντρο η αποκέντρωση ως βασικός άξονας ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης.

Με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιχειρεί η ΕΛΑΣ να ανοίξει τη συζήτηση για το πώς μπορεί να αλλάξει η λειτουργία του κράτους, μεταφέροντας ουσιαστικές αρμοδιότητες, πόρους και αποφάσεις από το κέντρο στις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις της Συμπαράταξης για την επόμενη ημέρα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται η θεσμοθέτηση ενός νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα επανακαθορίζει τη σχέση κράτους, δήμων και πολιτών. Η φιλοσοφία του σχεδίου βασίζεται στη μεταφορά πραγματικών αρμοδιοτήτων και των αντίστοιχων οικονομικών πόρων προς την Αυτοδιοίκηση, ώστε οι δήμοι να πάψουν να λειτουργούν ως απλοί διαχειριστές κρατικών αποφάσεων και να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στη χάραξη τοπικών πολιτικών.

Στην ΕΛΑΣ υποστηρίζουν ότι μόνο μέσα από την πραγματική αποκέντρωση μπορούν να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες δυσλειτουργίες του επιτελικού κράτους, η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις που επιβαρύνουν καθημερινά τους πολίτες.

Από την Αμαλίας επισημαίνουν ότι η πρόταση δεν αντιμετωπίζει την αποκέντρωση ως μία ακόμη διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά ως επιλογή με βαθύ πολιτικό και δημοκρατικό περιεχόμενο.

Όπως σημειώνουν, η ενίσχυση των δήμων αποτελεί προϋπόθεση για την αναζωογόνηση της περιφέρειας, τη στήριξη των μικρών και νησιωτικών κοινοτήτων και την αντιμετώπιση της απομάκρυνσης των πολιτών από τα κοινά.

Στο ίδιο πλαίσιο, η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο τους αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο του σχεδίου, με την ΕΛΑΣ να θεωρεί ότι «ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ισχυρότερη δημοκρατία».

Η εκδήλωση αποτελεί τη δεύτερη θεματική παρέμβαση της ΕΛΑΣ μετά την παρουσίαση των προτάσεων για την Παιδεία, και εντάσσεται στον σχεδιασμό της Συμπαράταξης για τη σταδιακή παρουσίαση του κυβερνητικού της προγράμματος ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν αντίστοιχες παρουσιάσεις για το κοινωνικό κράτος, την υγεία και άλλους βασικούς τομείς πολιτικής, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Αυτοδιοίκηση, καθώς περισσότερα από 40 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ προέρχονται από τον χώρο των δήμων και συμμετείχαν στη διαμόρφωση των σχετικών προτάσεων.

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