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28.07.2026 09:28

Βόλος: Επιτέθηκε στον πατέρα του με… μπαλτά μετά από καβγά

28.07.2026 09:28
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Επίθεση με μπαλτά δέχτηκε ένας 61χρονος από τον ίδιο του τον γιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το περιστατικό συνέβη στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών στην οδό Ερμού, στο ύψος της Καρτάλη, με τον 61χρονο να δέχεται χτύπημα με μπαλτά. Ο δράστης στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ αναζητούν τα αίτια της επίθεσης.

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