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28.07.2026 10:17

Η Νικόλ Σέρζινγκερ θα αποκτήσει αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας – Η συγκινητική στιγμή που το μαθαίνει (Video)

28.07.2026 10:17
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Σε κλάματα ξέσπασε η Νικόλ Σέρζινγκερ στο άκουσμα ότι θα αποκτήσει αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Η 48χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε, μάλιστα, τη στιγμή που το πληροφορήθηκε, κατά την οποία δεν μπορούσε αρχικά να το συνειδητοποιήσει.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η καλλιτέχνιδα ξέσπασε σε κλάματα, μη μπορώντας να κρύψει την έκπληξη που αισθάνθηκε αλλά και τη συγκίνησή της για για τη μεγάλη αυτή διάκριση.

Στο ίδιο απόσπασμα, ο αρραβωνιαστικός της, Τομ Έβανς, της ανακοινώνει αρχικά τα νέα, με τη Σέρζινγκερ να μη τον πιστεύει, μέχρι τη στιγμή που παρακολουθεί στην τηλεόραση την επίσημη ανακοίνωση των ονομάτων που θα αποκτήσουν αστέρι στο άμεσο μέλλον.

Όταν ακούστηκε το όνομά της, γύρισε στην κάμερα και είπε: «Γιατί είπε το όνομά μου; Δεν παίρνω εγώ αστέρι». Ο Έβανς τότε την αγκάλιασε, ενώ εκείνη συνέχισε: «Περίμενε, δεν καταλαβαίνω… αληθινό αστέρι; Πώς;», με τον ίδιο να της απαντά ότι είναι ήδη «αστέρι» και πως της αξίζει. Τότε η τραγουδίστρια άρχισε να δακρύζει: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν έχω καν εμφανιστεί στο SNL», ανέφερε.

«Τα όνειρα τελικά γίνονται όντως πραγματικότητα. Θα αποκτήσω αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ!!! Δεν μπορώ καν να το πιστέψω!!! Είμαι συγκλονισμένη και τόσο ευγνώμων! Δόξα τω Θεώ! @lisalewbb @hwdwalkoffame Με όλη μου την καρδιά… ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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