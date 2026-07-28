Μανώλης Μητσιάς: Απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» του Γκάτσου επειδή ο γιος του Χατζιδάκι απαγόρευσε να τον τραγουδήσει – Η οργισμένη αντίδραση των θεατών για την απαγόρευση (Video)

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Μια απρόοπτη εξέλιξη είχε η συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Δίον της Πιερίας, αφιερωμένη στο έργο του σπουδαίου Νίκου Γκάτσου, καθώς ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του προγράμματος δεν ακούστηκε όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ο λόγος ήταν η μη έγκριση από την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του μεγάλου συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, για την εκτέλεση τραγουδιών σε μουσική του πατέρα του.

Έτσι, ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον «Γιάννη τον φονιά» εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, αναγκάστησε να μην το τραγουδήσει, παίρνοντας την απόφαση να το απαγγείλει μπροστά στο κοινό.

Αντιδράσεις στην ανακοίνωση

Η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια της συναυλίας, θέλησε να ενημερώσει τους θεατές για την εν λόγω εξέλιξη, διαβάζοντας μήνυμα που είχε σταλεί εκ μέρους του Γιώργου Χατζιδάκι.

«Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι» ανέφερε το εν λόγω μήνυμα.

Στο άκουσμα του μηνύματος κάποιοι από τους θεατές ξέσπασαν, φωνάζοντας «αίσχος».

«Η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας» πρόσθεσε η κα Δημητρούκα.

«Είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που δεν το τραγουδάω»

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Μητσιάς εξήγησε πως είναι η πρώτη φορά από το 1977, όταν γράφτηκε το τραγούδι από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι για εκείνον, που δεν το ερμηνεύει με τη φωνή του.

«Είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

Η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, το Υπουργείο Πολιτισμού κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με το αν η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους για τον Μάνο Χατζιδάκι επηρεάζει το καθεστώς διαχείρισης των έργων του.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, «η ανακήρυξη του 2026 ως “Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι” δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».

Κι αν η συναυλία στο Δίον ξεκίνησε ως ένας φόρος τιμής σε δύο κορυφαίους δημιουργούς του ελληνικού πολιτισμού, κατέληξε, ωστόσο, να γίνει αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση αναφορικά με τη διαχείριση του καλλιτεχνικού έργου, τα δικαιώματα, αλλά και τα όρια στην παρουσίαση μεγάλων μουσικών δημιουργιών.

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