ΜΜΕ ΗΠΑ: Νέο ντιλ, αυτή τη φορά μεταξύ NBCUniversal και YouTube, σε επίπεδο διανομής streaming υπηρεσιών

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NBCUniversal και YouTube σύναψαν ευρεία συμφωνία, πολυετούς διάρκειας, για συνδυαστική προσφορά της συνδρομητικής ιντερνετικής Peacock Premium, με διαφημίσεις, και της YouTube Premiun, με έναρξη από το 2027.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη συνεργασία χονδρικής διανομής της πλατφρόρμας Peacock, καθιστώντας τις πρωτότυπες εκπομπές της, όπως το «Love Island USA», και ζωντανές αθλητικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων του NFL και του NBA, διαθέσιμες σε εκατομμύρια συνδρομητές του YouTube Premium.

Το επί πληρωμή YouTube Premium, έχει περισσότερα από 125 εκατ. συνδρομητές παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα 48 εκατ του Peacock στις ΗΠΑ. Η ιντερνετική πλατφόρμα Peacock μόλις έγινε κερδοφόρα, αναφέρει το Ρόιτερς, και προσπαθεί να φτάσει το Netflix, το Hulu και το Disney+, προσθέτει στην εικόνα ο Axios.

Η συμφωνία επιλύει μια στρατηγική ένταση που προέκυψε πέρυσι κατά τη διάρκεια των χαοτικών διαπραγματεύσεων διανομής μεταξύ των δύο εταιρειών. Η NBCU ενώ μαινόταν η κόντρα με το YouTube είχε προειδοποιήσει τους πελάτες της το περασμένο φθινόπωρο ότι τα κανάλια της ενδέχεται να διακοπούν στο YouTube TV, εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία για νέους όρους διανομής.

Σημείο τριβής και συνθήκη έντασης μεταξύ των δύο μεγκα επιχεριήσεων ΜΜΕ ήταν ότι η NBCU ήθελε το YouTube να διανέμει το Peacock ως μέρος της ευρύτερης συμφωνίας διανομής γραμμικών καναλιών με το YouTube TV, αλλά η YouTube δεν ήθελε να ενσωματώσει το Peacock στο πακέτο ζωντανής τηλεόρασης που προσφέρει.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τελικά σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία για να διασφαλίσουν ότι τα κανάλια της NBCU δεν θα σταματούσαν να μεταδίδονται για τους συνδρομητές του YouTube TV, αλλά δεν ανακοίνωσαν μια πιο επίσημη, μακροπρόθεσμη συμφωνία μέχρι τώρα.

Φαίνεται τώρα να βρέθηκε η χρυσή τομή και να ομαλοποιείται η κατάσταση.

Το NBC αποκτά μια ισχυρότερη συμφωνία διανομής για το Peacock Premium, αλλά μέσω ενός πακέτου με το YouTube Premium, όχι το YouTube TV.

Το YouTube αποκτά πρόσβαση σε premium προγράμματα Peacock για να ενισχύσει τη δική του προσφορά συνδρομής, χωρίς να χρειάζεται να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές για το YouTube TV.

Η νέα συμφωνία επεκτείνει επισήμως την πολυετή συνεργασία διανομής της NBCU με το YouTube TV για τα γραμμικά κανάλια της και επεκτείνει τη συνεργασία διανομής της μητρικής της Comcast με διάφορα προϊόντα YouTube, ανέφερε η NBCU σε ανακοίνωσή της.

Η συμφωνία εμβαθύνει επίσης τη μακροχρόνια σχέση των εταιρειών στον τομέα της διαφήμισης και της τεχνολογίας, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες και για τις δύο εταιρείες στην παραγωγή αθλητικών αγώνων και στις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις στο YouTube.

Το NBC Sports, για παράδειγμα, θα είναι ο συνεργάτης παραγωγής για επιλεγμένες ζωντανές αθλητικές εκδηλώσεις στο YouTube.

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