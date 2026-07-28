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28.07.2026 14:14

Η έκπληξη στον Αλέξη Τσίπρα για τα γενέθλιά του και η χιουμοριστική αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού (photos/video)

28.07.2026 14:14
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Τα γενέθλια του έχει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος γίνεται 52 ετών.

Στο τέλος της εκδήλωσης στο Σεράφειο όπου παρουσιάστηκε το σχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι συνεργάτες του του είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη ενώ την εμφάνισή της έκανε και μια… τούρτα.

Ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης, μιλώντας από το βήμα είπε: «Τη μέρα των γενεθλίων του αποφάσισε να βρεθεί μαζί μας, να βρεθεί δίπλα σας και πρέπει να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, να φέρουμε μια τούρτα και να του πούμε και το τραγούδι»,

Το κοινό ευχήθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με το γνωστό τραγούδι ενώ ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε με χιούμορ την έκπληξη λέγοντας: «Παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας υπενθυμίζετε αυτές τις επετείους» προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

@parapolitika

Ο Αλέξης Τσίπρας γιόρτασε σήμερα τα 52α γενέθλιά του με έναν ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο «Σεράφειο», όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις του κόμματός του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε μάλιστα αναφορά στην ημέρα των γενεθλίων του. 🎂🍰Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, ήρθε λίγο αργότερα, όταν οι συνεργάτες του εμφανίστηκαν με μια τούρτα, αιφνιδιάζοντάς τον και αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο πρώην πρωθυπουργός κέρασε τους παρευρισκόμενους το παραδοσιακό γλυκό «εργολάβο», ανταποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τις ευχές που δέχθηκε. #parapolitikagr #τσιπρας

♬ πρωτότυπος ήχος – Parapolitika.gr

«Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο Μίλτος (σ.σ. ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης), αλλά είχα πάρα πολλά χρόνια, να θυμηθώ, ανήμερα των γενεθλίων μου να είμαι σε ένα βήμα και να εκφωνώ ομιλία, σε μια πολιτική εκδήλωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ευχές όλους και όλες», είχε πει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στο ξεκίνημα της ομιλίας του.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο πρώην πρωθυπουργός κέρασε τους παρευρισκόμενους το παραδοσιακό γλυκό «εργολάβο», ανταποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τις ευχές που δέχθηκε.

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 15:54
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