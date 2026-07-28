search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 15:55
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.07.2026 14:40

Αλ. Εξάρχου: Γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ομίλου AKTOR

28.07.2026 14:40
Euronext- Athens

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μία νέα σελίδα στην ιστορία του γυρίζει ο Όμιλος AKTOR, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. και την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους €300 εκατ., που του προσφέρουν ισχυρή κεφαλαιοποίηση ώστε να υλοποιήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. την περίοδο 2026 – 2031, με στόχο την επέκτασή του σε νέους τομείς της οικονομίας και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Euronext Athens, με αφορμή τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, τόνισε ότι σήμερα ο Όμιλος AKTOR γράφει μία νέα σελίδα στην ιστορία του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μεγάλη ημέρα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ίδιο προσωπικά, καθώς υλοποιείται το όραμά της διοίκησης για έναν μεγάλο, εξωστρεφή και δυναμικά αναπτυσσόμενο Όμιλο.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι σήμερα ο Όμιλος είναι μία εταιρεία που έχει στο ταμείο της €1,3 δισ., χαμηλό δείκτη δανεισμού προς EBITDA (net leverage) 1,6x, ο οποίος θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου και EBITDA ύψους €207 εκατ. (pro forma), τα οποία στόχος είναι να αυξηθούν σε €600 – €700 εκατ. έως το 2031. Επίσης, υπογράμμισε ότι ο στόχος της ΑΜΚ για προσέλκυση διεθνών μετόχων που βλέπουν την μακροπρόθεσμη αξία στη μετοχή, στέφθηκε με επιτυχία.

Ο επικεφαλής του Ομίλου έκανε μία σύντομη αναδρομή στους τελευταίους 18 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η εταιρεία άντλησε επενδυτικά κεφάλαια ύψους €1,3 δισ. από ΑΜΚ και ομολογιακά δάνεια. Και πρόσθεσε ότι ο Όμιλος AKTOR έχει τη δική του δυναμική, υπήρξε πάντοτε η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι σήμερα επέστρεψε στη θέση που όφειλε να βρίσκεται, δηλαδή στην κορυφή της αγοράς σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την πλευρά του, o Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, κ. Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε ότι η επιτυχημένη ΑΜΚ του Ομίλου AKTOR αποτέλεσε σαφή ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις αναπτυξιακές προοπτικές του. Ενώ η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε ότι μία ΑΜΚ τέτοιας κλίμακας δίνει ώθηση και βάθος στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μία σαφή ένδειξη ωρίμασης της χρηματιστηριακής αγοράς της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Alpha Bank και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov για Ελλάδα και Κύπρο

Όμιλος ΔΕΗ: Δεκαέξι διακρίσεις από τον διεθνή οργανισμό Extel για το 2026

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Με πρωτιά τηλεθέασης εισήλθε στην τελευταία βδομάδα του Ιουλίου το Mega (27/7)

fotia-aeroskafos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα άνω των 2 εκατ. ευρώ σε τράπεζες και servicers από την Τράπεζα της Ελλάδος

vouli-78213
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους 34 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά την προσχώρηση Χουρδάκη – Η κατανομή δυνάμεων στη Βουλή 

fotia-paros-234
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Ήχησε το 112 για εκκενώσεις, κοντά σε σπίτια οι φλόγες – Στη μάχη εναέρια μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 15:54
tileorasi
MEDIA

Με πρωτιά τηλεθέασης εισήλθε στην τελευταία βδομάδα του Ιουλίου το Mega (27/7)

fotia-aeroskafos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα άνω των 2 εκατ. ευρώ σε τράπεζες και servicers από την Τράπεζα της Ελλάδος

1 / 3