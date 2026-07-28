Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στην αμερικανική κυβέρνηση και πίεζε ώστε να αυξηθεί η βοήθεια που παρέχει στο Κίεβο, στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει μια σύντομη, ιδιωτική συνάντηση με τον Τραμπ, πιθανότατα χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, ενόψει της κηδείας του Γκράχαμ αργότερα σήμερα, είπε μια πηγή στο πρακτορείο Reuters.

🚨 NOW: Ukrainian President Zelensky has arrived at the White House, but entered through a SIDE DOOR, mostly avoiding the press



This is the first of SEVERAL big events POTUS has today, with an upcoming meeting with Israeli PM Netanyahu and Lindsey Graham's funeral.



Might be… — Nick Sortor (@nicksortor) July 28, 2026

Η επίσκεψη δίνει στον Ζελένσκι την ευκαιρία να ζητήσει την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης που λαμβάνει η χώρα του, σε μια περίοδο που οι σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας έχουν αναθερμανθεί. Ωστόσο, οι ΗΠΑ καθυστερούν την αποστολή βοήθειας στο Κίεβο και η απώλεια του Γκράχαμ σημαίνει ότι η Ουκρανία έχασε έναν από τους σθεναρότερους υποστηρικτές της στην Ουάσιγκτον.

Ο Ουκρανός ηγέτης αναμένεται ότι θα πιέσει τον Τραμπ ζητώντας του να ολοκληρώσουν μια συμφωνία για την απόκτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας. Είναι επίσης πιθανό ότι θα συζητήσουν την υπόσχεση του Τραμπ ότι θα χορηγήσει στην Ουκρανία άδεια για να την επείγουσα απόκτηση δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας και την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Οι δύο ηγέτες είναι επίσης πιθανό να συζητήσουν την υπόσχεση του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ να χορηγήσει στην Ουκρανία άδεια παραγωγής πυραύλων για τα συστήματα Patriot.

Μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για συνάντηση με γερουσιαστές.

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