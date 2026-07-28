search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 20:10
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.07.2026 18:12

Μητσοτάκης από τη Λέρο: Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ

28.07.2026 18:12
mitsotakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. «Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κρατικό Θεραπευτήριο, το Γενικό Νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης που υλοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της Καρδιολογικής, της Παθολογικής, της Γυναικολογικής και της Παιδιατρικής μονάδας νοσηλείας, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δυναμικής 10 θέσεων, αλλά και κοινόχρηστων χώρων.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη, ξεναγήθηκε στους χώρους από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού.

Τα έργα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης των Δωδεκανήσων, με δεδομένο ότι πέρυσι το νοσοκομείο Λέρου υποδέχτηκε περισσότερους από 33.500 ασθενείς, εκ των οποίων 10.000 νοσηλεύτηκαν στο ΤΕΠ.

Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια επισκέφθηκε τον λιμένα του Λακκίου, όπου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελέστηκαν σημαντικά έργα συντήρησης στην κεντρική προβλήτα και έχει δρομολογηθεί η επέκτασή της, με στόχο την γενικότερη αναβάθμιση της δομής.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών, για το οποίο προχωρά η αδειοδοτική διαδικασία και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τη δυνατότητα του νησιού να υποδεχτεί θαλάσσιο τουρισμό.

Διαβάστε επίσης:

Αμετανόητος και αδιόρθωτος ο Κυριαζίδης: «Το “κάνε κανένα παιδί” στην Κωνσταντοπούλου ήταν ευχή»

Ακρίτα για τη δεξίωση στο Προεδρικό: Τα παιδιά των αντιστασιακών δεν θα συγχρωτιστούμε με ορφανά του Παττακού, δεν σέβομαι τον Τασούλα, ας μου κάνει μήνυση

Στους 34 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά την προσχώρηση Χουρδάκη – Η κατανομή δυνάμεων στη Βουλή





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israel katz 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικός Κατς προς Ερντογάν: Να μην τα βάζει με το Ισραήλ

ariana_grande
LIFESTYLE

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται νομικά κατά χάκερ για τη διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού

iran_bombardment_0
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν σε Ουκρανία: Θα υπάρξει σίγουρα στρατιωτική απάντηση για το πλήγμα σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αριστοτέλης», το σχέδιο Τσίπρα για την Αυτοδιοίκηση: Επαναφορά αυτονομίας σε 100 δήμους, ενίσχυση περιφερειών, μητροπολιτικοί δήμοι

usa-softball
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΗΠΑ: Προπονητές πιάστηκαν στα χέρια σε αγώνα παιδικού σόφτμπολ – Σάλος στο Νιου Τζέρσεϊ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

gibbs-karharias
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για δύτη στα Φίτζι - Κατέγραψε τη στιγμή που καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο πόδι (video)

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 20:06
israel katz 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικός Κατς προς Ερντογάν: Να μην τα βάζει με το Ισραήλ

ariana_grande
LIFESTYLE

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται νομικά κατά χάκερ για τη διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού

iran_bombardment_0
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν σε Ουκρανία: Θα υπάρξει σίγουρα στρατιωτική απάντηση για το πλήγμα σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα

1 / 3