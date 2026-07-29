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29.07.2026 20:46

O Eminem βγάζει τα αθλητικά του παπούτσια στο… σφυρί για καλό σκοπό

29.07.2026 20:46
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Περισσότερα από 100 ζευγάρια αθλητικών παπουτσιών από την προσωπική συλλογή του Eminem, πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία και τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο οίκος Julien’s Auctions διοργανώνει τη δημοπρασία για λογαριασμό του Ιδρύματος Marshall Mathers, η οποία θα περιλαμβάνει σπάνια και συλλεκτικά μοντέλα από συνεργασίες του διάσημου ράπερ με μεγάλες εταιρείες αθλητικών ειδών, όπως τα Jordan x Eminem, με όλα τα ζευγάρια να φέρουν την προσωπική του υπογραφή.


Ανάμεσα στα παπούτσια που αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται ένα ζευγάρι Eminem x Nike Air Jordan 3 Slim Shady PE, η αξία του οποίου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει από 25.000 έως 35.000 δολάρια. Παράλληλα, τα Eminem x Carhartt x Nike Air Jordan 4s και τα Eminem x Nike Air Jordan 4 Encores του 2017 αναμένεται να πωληθούν έως και 25.000 δολάρια το καθένα.

Η συλλογή καλύπτει περισσότερα από 20 χρόνια συνεργασιών του Eminem με εταιρείες αθλητικών παπουτσιών και, σύμφωνα με τον οίκο Julien’s, αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για συλλέκτες να αποκτήσουν μερικά από τα πιο δυσεύρετα κομμάτια.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Ίδρυμα Marshall Mathers, το οποίο ιδρύθηκε το 2002 και στηρίζει νέους που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν και στις γύρω περιοχές.

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