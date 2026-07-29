Ambrey: Πλήγμα με drone σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG σε λιμάνι της Αιγύπτου – Στις φλόγες και αμερικανικών συμφερόντων τάνκερ (Photos/Video)

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Ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) επλήγη από τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στις εγκαταστάσεις της αιγυπτιακής κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), στο λιμάνι της Νταμιέτα, στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey.
Η Ambrey αναφέρει ότι το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο.
Νωρίτερα, η Ambrey είχε αναφέρει ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αμερικανικών συμφερόντων στο λιμάνι της Νταμιέτα.
Η εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανέφερε σε ξεχωριστή ενημέρωση ότι δύο δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Νταμιέτα.
Σύμφωνα με τρεις πηγές της ναυτιλιακής αγοράς που έχουν γνώση του περιστατικού, το drone έπληξε την πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο πλοίο GasLog Salem.
Δύο ανεξάρτητες πηγές ασφαλείας ανέφεραν επίσης ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πλήγμα με drone.
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