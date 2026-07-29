Οι κόκκινες γραμμές του Τραμπ και το ερώτημα για τη Ρωσία και το Ιράν

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Όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, ένας από τους βασικούς στόχους που επικαλέστηκε ήταν να σταματήσει τη χρηματοδότηση από την Τεχεράνη των ένοπλων ομάδων-συμμάχων της στη Μέση Ανατολή. Οι οργανώσεις αυτές, όπως είχε υποστηρίξει, ευθύνονταν για τον τραυματισμό και τον θάνατο δεκάδων Αμερικανών στρατιωτών.

Όταν όμως τίθεται το ερώτημα αν η Ρωσία βοηθά το Ιράν να στοχοποιεί αυτούς τους Αμερικανούς, ο Τραμπ εμφανίζεται εντυπωσιακά απρόθυμος να ασχοληθεί με το ζήτημα.

Και αυτή η στάση έχει γίνει πλέον αρκετά γνώριμη.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήρθε μετά την κατάθεση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας την περασμένη εβδομάδα.

Όταν ρωτήθηκε αν η Κίνα και η Ρωσία βοηθούν το Ιράν, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι υπάρχουν «τρόποι με τους οποίους και οι δύο αυτές χώρες» έχουν «διευκολύνει ορισμένα από τα πράγματα που κάνει το Ιράν, ναι».

Δύο ημέρες αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση, ενώ βρισκόταν δίπλα στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδοντας ουσιαστικά τον υπουργό Άμυνας του. Υποστήριξε ότι η Κίνα και η Ρωσία «κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν» στον πόλεμο του Ιράν, επειδή οι ηγέτες των δύο χωρών τον διαβεβαίωσαν ότι δεν πωλούν όπλα στην Τεχεράνη.

Οι διαβεβαιώσεις Πούτιν και η αμφισβήτηση των αμερικανικών πληροφοριών

«Νομίζω ότι, ξέρετε, τους εμπιστεύομαι», είπε αργότερα μέσα στην ημέρα ο Τραμπ. «Μπορεί να κάνουν κάποια πράγματα. Αλλά μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, δεν ήταν κάτι σημαντικό. Δεν νομίζω ότι θα ήθελαν να με απογοητεύσουν».

Ωστόσο, οι κατηγορίες σε βάρος της Ρωσίας δεν περιορίζονται στην πιθανή παροχή όπλων προς το Ιράν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Μόσχα έδωσε στην Τεχεράνη δορυφορικές εικόνες αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά τη Δευτέρα, ο Τραμπ υποβάθμισε ξανά τη σημασία του θέματος, λέγοντας ότι μια τέτοια βοήθεια θα ήταν «χωρίς αντίκτυπο». Πρόσθεσε όμως: «Θα μάθουμε αν είναι αλήθεια. Θα ρωτήσω γι’ αυτό τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν».

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε ξαφνικά και για το οποίο χρειάζεται τώρα να ενημερωθεί από τον Πούτιν. Το πρώτο δημοσίευμα του CNN για το θέμα χρονολογείται σχεδόν πέντε μήνες νωρίτερα, στις αρχές Μαρτίου, όταν το δίκτυο μετέδωσε — επικαλούμενο πολλαπλές πηγές με γνώση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών — ότι η Ρωσία παρείχε στο Ιράν πληροφορίες για αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Οι New York Times έχουν αναφέρει έκτοτε ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούσαν επίσης πως η Μόσχα παρείχε στο Ιράν drones και εξαρτήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη — κάτι που το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετώπισε το δημοσίευμα του CNN τον Μάρτιο με τρόπο παρόμοιο με την αντίδρασή του σήμερα. Δήλωσε ότι «δεν είχε καμία απολύτως ένδειξη για κάτι τέτοιο», αλλά πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα των πρώτων ημερών του πολέμου έδειχναν πως, στην πράξη, η όποια ρωσική βοήθεια δεν είχε ιδιαίτερη σημασία.

«Είτε συνέβη είτε όχι, ειλικρινά, δεν έχει πραγματικά σημασία», δήλωσε τότε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. «Επειδή ο πρόεδρος Τραμπ και ο αμερικανικός στρατός εξουδετερώνουν ολοκληρωτικά το παράνομο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς».

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ένας από τους διαπραγματευτές του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει «με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο» τη Ρωσία να μην παρέχει στο Ιράν πληροφορίες στόχευσης ή άλλη βοήθεια. Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ δεν προχώρησε ποτέ σε μια τόσο ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση.

Και ακόμη και μετά τους νέους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών από ιρανικές επιθέσεις αυτόν τον μήνα, το ζήτημα φαίνεται πως εξακολουθεί να μην τον απασχολεί ιδιαίτερα.

Από τις καταγγελίες για το Αφγανιστάν στη σημερινή κρίση με το Ιράν

Η όλη υπόθεση θυμίζει έντονα την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν επίσης υπήρχαν πληροφορίες που συνέδεαν τη Ρωσία με τη στοχοποίηση Αμερικανών στρατιωτών. Τότε, το ζήτημα αφορούσε τις καταγγελίες ότι η Ρωσία ενδέχεται να προσέφερε χρηματικές αμοιβές για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν.

Στα μέσα του 2020, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι είχε ενημερωθεί προσωπικά και προφορικά για το θέμα. Ωστόσο, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η σχετική πληροφορία είχε συμπεριληφθεί στην καθημερινή ενημέρωση που λάμβανε ο πρόεδρος τον Φεβρουάριο του 2020 — μια ενημέρωση που δεν ήταν γνωστό ότι διάβαζε πάντοτε αναλυτικά — και ότι ο Λευκός Οίκος είχε λάβει πληροφορίες για το ενδεχόμενο αυτό ήδη από τις αρχές του 2019.

Ο Τραμπ απέρριψε τότε το δημοσίευμα χαρακτηρίζοντάς το πιθανή «απάτη» και «ψευδείς ειδήσεις». Εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίησή του, δήλωσε επίσης ότι είχε επιλέξει να μην θέσει το ζήτημα στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

«Δεν το έχω συζητήσει ποτέ με τον Πούτιν», είχε πει τότε ο Τραμπ στο Axios. «Θα μπορούσα να το κάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό».

Η κυβέρνηση Τραμπ υπογράμμισε ότι οι πληροφορίες δεν ήταν απολύτως βέβαιες, ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέφερε το 2021 ότι η CIA είχε μόνο «χαμηλή έως μέτρια εμπιστοσύνη» στην αξιολόγηση αυτή.

Αυτό, όμως, δεν αποκλείει την πιθανότητα να ήταν αληθινή. Και από τη στιγμή που το ζήτημα αφορά τις ζωές Αμερικανών στρατιωτών, θα περίμενε κανείς ότι θα αποτελούσε θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ, ωστόσο, ακολούθησε και πάλι μια τακτική που έχει χρησιμοποιήσει συχνά: επιχείρησε να παρουσιάσει μια ηθική εξίσωση ανάμεσα στις ενέργειες της Ρωσίας και σε εκείνες των ΗΠΑ.

Κατά την πρώτη του θητεία, είχε συγκρίνει το ενδεχόμενο η Ρωσία να προσφέρει αμοιβές για τη δολοφονία Αμερικανών στρατιωτών με την αμερικανική υποστήριξη προς αντικομμουνιστικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980.

Και τον Μάρτιο, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες περί ρωσικής βοήθειας προς το Ιράν, είπε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να απαντήσει: «Θα πουν ότι το κάνουμε κι εμείς εναντίον τους, έτσι δεν είναι;»

Το πρόβλημα με αυτή τη στάση δεν είναι μόνο ότι εξισώνει ηθικά τις ΗΠΑ με τη Ρωσία. Είναι ότι στέλνει στη Μόσχα το μήνυμα πως η βοήθεια προς το Ιράν για τη στοχοποίηση Αμερικανών στρατιωτών — εφόσον πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο — δεν αποτελεί κόκκινη γραμμή για τον Ντόναλντ Τραμπ.

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