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29.07.2026 21:50

Λαμία: Νεκρός 59χρονος εργάτης μετά από πτώση από ύψος στο εργοτάξιο της ΠΕΛ

29.07.2026 21:50
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Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 29/7, στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, καθώς ο 59χρονος εργαζόμενος που τραυματίστηκε σοβαρά υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:20, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο εργάτης έπεσε από ύψος περίπου 6 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του και προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο άτυχος άνδρας τελικά κατέληξε εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που είχε υποστεί.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, ο 59χρονος φέρεται να βρέθηκε στο κενό από σημείο της στέγης του εργοταξίου. Το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση που κόστισε τη ζωή στον 59χρονο.

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