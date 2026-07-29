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29.07.2026 20:14

Βόλος: Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε 6χρονο σε παιδική χαρά – Τραυματίστηκε σοβαρά στο αυτί, διακομίζεται στην Αθήνα

29.07.2026 20:14
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Επίθεση από αδέσποτο σκύλο δέχθηκε το πρωί της Τετάρτης, 29/7, ένα 6χρονο αγοράκι, την ώρα που βρισκόταν με τη μητέρα του στο πάρκο της Αγίας Αικατερίνης στον Βόλο. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:30, με το παιδί να τραυματίζεται σοβαρά στο αυτί.

Ο 6χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο παππούς του παιδιού στο magnesianews.gr, το αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε ξαφνικά στον 6χρονο, τον έριξε στο έδαφος και άρχισε να τον δαγκώνει. Η μητέρα του παιδιού προσπάθησε να απομακρύνει το ζώο και να ανοίξει το στόμα του, ώστε να απελευθερώσει τον γιο της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και η ίδια από δαγκωματιές και γρατζουνιές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Ένας άνδρας που περνούσε από το σημείο αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και σταμάτησε για να βοηθήσει. Ο ίδιος μετέφερε άμεσα τη μητέρα και το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου.

Κατά την εξέταση του 6χρονου, οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρό τραύμα στο αυτί του και αποφάσισαν τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», προκειμένου να τοποθετηθεί μόσχευμα.

Ο παππούς του παιδιού, εμφανώς συγκλονισμένος από το περιστατικό, δήλωσε πως θα κινηθεί νομικά κατά του δήμου Βόλου και οποιουδήποτε άλλου θεωρείται υπεύθυνος.

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