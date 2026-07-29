Σε απόσταση 100 χλμ. μεταφέρθηκε ο καπνός από τη φωτιά στην Κρήτη, το διάγραμμα του Meteo

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Σε απόσταση 100 χλμ μεταφέρθηκε το πλούμιο του καπνού από τη φωτιά στην Κρύα Βρύση Κρήτης.

Στο Σχήμα παρουσιάζεται η δορυφορική εικόνα εστιασμένη στην Κρήτη, καθώς και πίνακας με τους 8 μετεωρολογικούς σταθμούς που κατέγραψαν τις υψηλότερες ριπές ανέμου, σε km/h, έως τις 17:30 ώρα Ελλάδα.

Το πλούμιο ακολούθησε πορεία προς τα νότια, οδηγούμενο από τους επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 km.

Την ίδια χρονική στιγμή, πολλαπλές πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Τουρκία, επίσης ορατές στη δορυφορική εικόνα του. Ο καπνός από τις πυρκαγιές αυτές μεταφέρθηκε προς το Αιγαίο, φτάνοντας σε νησιά της Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Λέσβο, στη Χίο, στη Ρόδο και στο Καστελόριζο.

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