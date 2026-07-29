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29.07.2026 20:01

ΚΚΕ: Να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του θανάτου των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση

29.07.2026 20:01
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«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Οι συνθήκες που δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες και ο λαός στα μέτωπα των πυρκαγιών γίνονται ακόμα πιο δύσκολες λόγω των τεράστιων κενών στο αναγκαίο μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, σε υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό.

Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του δυστυχήματος και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονται και να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού από τις πυρκαγιές».

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