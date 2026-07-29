Συνεδριάζει την Πέμπτη (30/7) το υπουργικό – Τι περιλαμβάνει το μενού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αύριο στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο πρωθυπουργός στις 17:00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:
Διαβάστε επίσης
Φυλλορροεί το κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος – Οργισμένη ανακοίνωση με καρφιά για «παράλληλο Γραφείο Τύπου»
Υπουργείο Εξωτερικών για Κυπριακό: Σταθερός στόχος η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου
Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.