Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

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Δεν ήταν ολίσθημα. Ήταν όπως φαίνεται επιλογή. Ο Δημήτρης Κυριαζίδης ανέβηκε χθες στο βήμα της Ολομέλειας, σε μια συζήτηση για τον πολιτισμό, και επανέφερε μόνος του το επεισόδιο που του είχε στοιχίσει τη θέση του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Το «άντε κάνε κανένα παιδί» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε, ήταν «ευχή», και ο ίδιος μετατράπηκε σε «Ιφιγένεια» χάριν της τηλεθέασης. Δηλαδή θύμα. Δεν του αρκούσε η επιστροφή, ζητούσε και αποκατάσταση.

Η συνέχεια ήταν χειρότερη από την αρχή. Ο βουλευτής Δράμας πρόσθεσε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «μεγάλωσε μέσα στη χλίδα» και είναι «αμερικανοτραφείσα», μέχρι που ο προεδρεύων Γιώργος Λαμπρούλης του αφαίρεσε τον λόγο. Και όταν η Έλενα Ακρίτα τον ρώτησε γιατί, αν επρόκειτο για ευχή, είχε τότε ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ότι δεν ζήτησε ποτέ και ότι δεν πρόκειται να ζητήσει. Πόσο χειρότερα να κάνει τα πράγματα; Το παρελθόν, όμως, δεν σβήνεται με μια επίκληση στην Ιφιγένεια.

Τον Μάρτιο του 2025, τη νύχτα της πρότασης μομφής, η φράση προκάλεσε σάλο εντός και εκτός Βουλής.

Άντε ''κάνε κανένα παιδί''

Μιλάμε για επίπεδο όχι αστεία pic.twitter.com/G4E8k0dj1O — Ιερώνυμος boss (@JeronymoBoss2) March 7, 2025

Την επομένη, μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ίδιας του της παράταξης, ο κ. Κυριαζίδης διαγράφηκε από την ΚΟ για αντικοινοβουλευτική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Επτά μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, επανεντάχθηκε με επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ανεβάζοντας την ΚΟ στους 156, υπό τα χειροκροτήματα των γαλάζιων εδράνων.

Και εδώ γεννιέται το πραγματικό πολιτικό ερώτημα. Αν η επανένταξη προϋπέθετε μεταμέλεια, αυτή αποδεικνύεται σήμερα ανύπαρκτη από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Αν δεν προϋπέθετε τίποτα, τότε η αρχική διαγραφή ήταν διαχείριση εντυπώσεων.

Η αριθμητική του βουλευτή είναι εξίσου ελαστική με τη μνήμη του. Στην ίδια τοποθέτηση υποστήριξε ότι δέχεται επιθέσεις «δέκα μήνες τώρα» και ταυτοχρόνως ότι υβρίζεται «επί ενάμιση χρόνο». Χτίζει μια αφήγηση διωγμού όπου εξαφανίζεται το αρχικό συμβάν και μένει βολικά μόνο ο διωκόμενος. Και το ότι η κ. Κωνσταντοπούλου έχει η ίδια βεβαρημένο κοινοβουλευτικό μητρώο, με άρσεις ασυλίας και υπερβολές που έχουν καταγγελθεί από όλες σχεδόν τις πτέρυγες, δεν αλλάζει το απλό. Ο σεξιστικός λόγος δεν παύει να είναι σεξιστικός επειδή απευθύνεται σε δύσκολη αντίπαλο ή και σε αντίπαλο που επίσης προσβάλλει με υπερβολές και επιθέσεις.

Η εικόνα της ΝΔ πίσω του ήταν διχασμένη. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη διαχώρισε τη θέση της από τα υπουργικά έδρανα, μίλησε για μείωση του κύρους του Κοινοβουλίου και συνεχάρη τον προεδρεύοντα που του έκοψε τον λόγο. Ο υφυπουργός Ιάσων Φωτήλας ήταν ακόμη πιο καθαρός, «εδώ δεν χωρούν ούτε μεν ούτε αλλά», ενώ ο Γιώργος Αμυράς χαρακτήρισε τη συμπεριφορά κακοποιητική και σεξιστική. Στον αντίποδα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης που έχει ανοιχτούς λογαριασμούς εδώ και μήνες με την κ. Κωνσταντοπούλου καταδίκασε τον κακοποιητικό λόγο «από όπου και αν προέρχεται», αφιερώνοντας ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής του σε επίθεση ενάντιον της.

Τελικά, αυτό που ούτε η Πειραιώς ούτε το Μέγαρο Μαξίμου φάνηκαν διατεθειμένα να κάνουν, το έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέπεμψε την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας με επιστολή προς τον πρόεδρό της Γιώργο Γεωργαντά, όπως έχει πράξει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Η αντιπολίτευση ζήτησε αμέσως νέα διαγραφή, με τον Παύλο Χρηστίδη να μιλά για «υπότροπο» και τη Ρένα Δούρου στην ίδια γραμμή, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε υπόμνημα ζητώντας προτεραιότητα.

Το Μαξίμου προς το παρόν τηρεί σιγή. Λίγους μήνες πριν από μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία η Νέα Δημοκρατία επενδύει στη σοβαρότητα, η σιωπή είναι και αυτή τοποθέτηση. Οι αρχαίοι το είχαν πει με ακρίβεια που δεν σηκώνει επικοινωνιακή διαχείριση. Το να σφάλλει κανείς μία φορά είναι ανθρώπινο. Το να επαναλαμβάνει το ίδιο σφάλμα από το βήμα της Βουλής, βαφτίζοντάς το μάλιστα ευχή, δεν είναι πια σφάλμα. Είναι η ταυτότητα αυτού που το διαπράττει.

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