ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:13
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

08.10.2025 10:52

Επέστρεψε ο Κυριαζίδης στην ΚΟ της ΝΔ – Μόλις 7 μήνες η… τιμωρία για το «κάνε κανένα παιδί» στην Κωνσταντοπούλου

08.10.2025 10:52
kiriazidis

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ επανέρχεται ο Δημήτρης Κυριαζίδης επτά μήνες τη διαγραφή του για το σεξιστικό σχόλιο του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Η επανένταξή του στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με τη ΝΔ να αριθμεί πλέον 156. 

Ο βουλευτής Δράμας όλο αυτό το διάστημα έδειξε καλό πρόσωπο, κράτησε χαμηλούς τόνους, απέφευγε τις αντιπαραθέσεις και στήριζε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με πολλούς να εκτιμούν ότι ήταν θέμα χρόνου η επιστροφή του. 

Η φράση του προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «κάνε και κανένα παιδί» στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, τον Μάρτιο του 2025, είχε πυροδοτήσει οργισμένες αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από μέλη της κυβέρνησης. Η ΝΔ σε ανακοίνωσή της είχε κάνει λόγο για «απαράδεκτο και μη ανεκτό σχόλιο», τονίζοντας ότι «η συμπεριφορά του κ. Κυριαζίδη δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης».

