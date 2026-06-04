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04.06.2026 13:13

Αριστερός και ο… Κωστής Δήμτσας: Ο άνθρωπος του Ιερώνυμου στους 300 του Τσίπρα

04.06.2026 13:13
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Προφανώς η επιλογή των 300 ατόμων, που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα δεν έγινε τυχαία. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υπογραφές έχουν συμβολισμούς και μηνύματα.

Γι’ αυτό και έχει ενδιαφέρον ότι ανάμεσα στους «Ιδρυτικούς» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι και ο Κωστής Δήμτσας, Δημοσιογράφος, Δ/ντής Φιλανθρωπικού Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ” και εκ των έμπιστων συνεργατών του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Στην πραγματικότητα δηλαδή, δεν γίνεται να μην πήρε το πράσινο φως από τον Ιερώνυμο για να υπογράψει.

Βέβαια, όπως έλεγε παλιά καραβάνα στην πολιτική πιάτσα, «αφού είδα τον Δήμτσα να δηλώνει αριστερός και με υπογραφή, τότε τα έχω δει όλα»!

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 14:25
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