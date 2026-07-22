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22.07.2026 08:55

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

22.07.2026 08:55
eydap

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Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αρχίσει την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με το Μέρος Α’ αντιμετωπίζεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενοποίησης του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών που παρουσιάζουν ο κατακερματισμός των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, η ανομοιογένεια ως προς τη διοικητική και διαχειριστική τους επάρκεια, οι ελλείψεις στις υποδομές και η ανάγκη διασφάλισης αφενός της βιώσιμης και αξιόπιστης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης και αφετέρου του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης του νερού.

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ, η μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων και της περιουσίας των υφιστάμενων παρόχων, η ρύθμιση της διαδικασίας διαδοχής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΟΤΑ και του προσωπικού, η μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης των δικτύων ομβρίων, καθώς και η δυνατότητα οικειοθελούς ένταξης πρόσθετων παρόχων στο νέο σύστημα.

Παράλληλα, επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, της ΕΥΑΘ ΑΕ και της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ, ενισχύεται ο ρόλος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ ΑΕ) και αναβαθμίζονται οι εποπτικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες της ΡΑΑΕΥ, ώστε να διασφαλίζονται η διαχειριστική επάρκεια των παρόχων, η διαφάνεια στην τιμολογιακή πολιτική και η αποτελεσματικότερη προστασία των χρηστών των υπηρεσιών ύδατος. Επιπλέον, θεσπίζονται ειδικές διαδικασίες επιτάχυνσης έργων αντιμετώπισης της λειψυδρίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των υδατικών υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το Μέρος Β΄ αντιμετωπίζει την ανάγκη επικαιροποίησης επιμέρους διατάξεων της χωροταξικής, πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και ενεργειακής νομοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ιδίως στην ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου για την πολεοδομική οργάνωση, αναβίωση και βιώσιμη ανάπτυξη εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε εγκατάλειψη και2. μαρασμό, παράλληλα με την ανάγκη ανάδειξης και προστασίας της αρχιτεκτονικής παράδοσης, του φυσικού τοπίου και του περιβάλλοντος, στο οποίο εντάσσονται, μέσω τροποποιήσεων του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας (ν. 5306/2026, Α΄ 88) που συνίστανται από αυστηρούς κανόνες πολεοδόμησης στον αντίποδα της άναρχης δόμησης.

Παράλληλα, αντιμετωπίζονται ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μέσω της επικαιροποίησης των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚ.Α) και των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής Natura του Αγίου Όρους.

Επιπλέον, ρυθμίζονται ειδικά πολεοδομικά ζητήματα, όπως αυτά που αφορούν το Δημαρχείο Πετρούπολης, ενώ αντιμετωπίζονται επιμέρους εκκρεμότητες της ενεργειακής νομοθεσίας σχετικά με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, των διαδικασιών της αυτοκατανάλωσης, λατομικές δραστηριότητες, οργανωτικές μεταβολές του ΔΕΔΔΗΕ και τη μεταβατική διαδικασία αδειοδότησης αντλιών θερμότητας.

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