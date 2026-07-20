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20.07.2026 14:12

Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Νέα πρόσκληση 65 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης

20.07.2026 14:12
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων 103 έργων σε 63 δήμους όλης της χώρας αξίας 142 εκ. € των τελευταίων 12 μηνών, το ΥΠΕΝ ανακοινώνει μία νέα πρόσκληση χρηματοδότησης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έργων ύδρευσης συνολικού ύψους έως 65 εκ. € για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, Δήμοι και ΔΕΥΑ από όλη τη χώρα, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψυδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών, αλλά και των δικτύων ύδρευσής τους, να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11/9/2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού.

Επιπρόσθετα, έως τον Σεπτέμβριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδοθούν ακόμα 2 νέες προσκλήσεις για έργα ύδρευσης νησιωτικών (για νησιά με περισσότερους από 3.500 κατοίκους) και ορεινών περιοχών ύψους 30 και 20 εκ. € αντίστοιχα, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό των νέων έργων σε 115 εκατομμύρια ευρώ.

Τα προγράμματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην πρόσκληση του ΠΕΚΑ που είναι ήδη σε εξέλιξη έως 30/9 για αποκατάσταση ζημιών από τον Daniel σε υποδομές ύδρευσης στη Θεσσαλία, συνολικού ύψους 14,47 εκ. €, και στα νησιά της Πρωτοβουλίας «GReco Islands (κάτω των 3.500 κατοίκων) συνολικού ύψους 20 εκ. €, με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 31/3/2027.

Η νέα πρόσκληση, μαζί με τα 103 έργα σε όλη την Ελλάδα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, που περιλαμβάνει την πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα στη χώρα και τη δομική μεταρρύθμιση που προωθείται στη Βουλή για μια πιο συνεκτική, ολιστική και αποτελεσματική διαχείριση του νερού.

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