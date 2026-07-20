Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: «Με εσένα θα ασχολούμαι;» είπε η Καρυστιανού στον Πλακιά – «Όχι» της εισαγγελέως σε διακοπή ή αναβολή

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Συνεχίζεται σήμερα, στο κτίριο της Γαιόπολις στη Λάρισα με την 22η κατά σειρά συνεδρίαση, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Μάλιστα, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας σημειώθηκε νέα ένταση μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του Νίκου Πλακιά.

Συγκεκριμένα, υπήρξε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των συγγενών θυμάτων καθώς όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καρυστιανού, μετά από αρκετό καιρό απουσίας, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της, με τηνεπικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να απαντά: «με σένα θα ασχολούμαι;».

Ενταση υπήρξε νωρίτερα μεταξύ συνηγόρου υπεράσπισης και του Νίκου Πλακιά, συγγενούς θύματος των Τεμπών. Με την έναρξη της δίκης, πρώτος τοποθετήθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης τριών κατηγορουμένων, Δημήτρης Ιωαννίδης (εκπροσωπεί τους Κολιοπούλου, Στουρνάρα και Παλαιοθόδωρο), ο οποίος αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες που αφορούν την υπάλληλο (Κολιοπούλου), η οποία κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη.

Ανέφερε ότι το ηλικιακό όριο δεν ίσχυε στον κανονισμό του ΟΣΕ και πρόσθεσε ότι η μετάταξη του σταθμάρχη είναι ασύνδετη με τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες και για τον διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ (Στουρνάρα), λέγοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει συντήρηση σε έργο που δεν ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα αοριστίας και αντιφατικότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, ζητώντας την ακύρωσή του.

Τη στιγμή που μιλούσε ο δικηγόρος του διευθυντή Συντήρησης (Στουρνάρα), ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει σε βίντεο στον σταθμό της Λάρισας, όταν είχε διακόψει σταθμάρχη που εξηγούσε τον χειρισμό του τοπικού συστήματος λέγοντας τη λέξη «ΤΕΛΟΣ», αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς.

Πλακιάς: Ο δικός σου ήταν άσχετος; Ο τυχαίος επιβάτης; Αυτός που είπε τη λέξη «ΤΕΛΟΣ»;

Βασάρα: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη;

Πρόεδρος: Το δικαστήριο διακόπτει για 10 λεπτά. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει κάποιος, θα περάσει έξω. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά.

Πλακιάς: Ήρθες κι εδώ, βλάκα, μυαλό δεν βάζεις. Σίχαμα. Αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε; Ήρθε και εδώ ο βλάκας. Αλήτες. Ο μπράβος του Παπαδόπουλου (σ.σ. πρώην υφυπουργός Μεταφορών). Αυτούς υπερασπίζεστε; Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς; Δεν ήταν άσχετος. Αν ήταν άσχετος, θα καθόταν σπίτι του. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.

Μαρία Θεοδώρη: Συναίσθηση μηδέν. Ντροπή.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση. Ακολούθως, η ένταση συνεχίστηκε όταν ο Δημήτρης Ιωαννίδης κατήγγειλε επίθεση του Νίκου Πλακιά σε βάρος του πελάτη του.

Η ένταση συνεχίστηκε και όταν η δίκη ξεκίνησε ξανά. Ο Δημήτρης Ιωαννίδης κατήγγειλε μετά το επεισόδιο:

«Ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε επίθεση, και όχι μόνο λεκτική. Δέχθηκε και δύο κλοτσιές εντός του δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει πως δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν είναι δικό τους θέμα να παραβιάζουν αρχές και τη νομιμότητα. Να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για να τους επιτεθούν, για να τους χλευάσουν;»

Πρόεδρος: Είναι στην αρμοδιότητά μας να ακούσουμε τον κάθε κατηγορούμενο.

Εκείνη τη στιγμή υπήρξε ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και της κατηγορίας.

Ιωαννίδης: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αν θέλετε κ. Στουρνάρα, μπορείτε να αποχωρήσετε.

Συνήγοροι υπεράσπισης: Μας απειλεί ότι θα αποχωρήσει. Ας αποχωρήσει.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Σήμερα, παρόντες στο εδώλιο είναι τέσσερις κατηγορούμενοι: Ιωάννης Παληοθόδωρος, Ζαχαρίας Στουρνάρας, Σπύρος Πατέρας και Παύλος Κουζής.

«Όχι» της εισαγγελέως σε διακοπή ή αναβολή

Στη συνέχεια της δίκης ακολούθησε η εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η Εισαγγελέας μεταξύ άλλων πρότεινε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης καθώς και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Το ίδιο και για προδικαστική παραπομπή και προδικαστικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγουμε και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή εισαγγελία» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ επιφυλάχθηκε για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας για την μετατροπή της κατηγορίας σε ενδεχόμενο δόλο για τον μοιραίο σταθμάρχη.

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