Σφοδρή κακοκαιρία «σάρωσε» τη Δράμα – Ξεριζώθηκαν δέντρα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια (Video)

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Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας έπληξε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 20/7, την περιοχή της Δράμας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Του φαινομένου προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε ραγδαία βροχόπτωση συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους.

Όπως αναφέρει το proinos-typos.gr, η τεράστια ποσότητα νερού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε κεντρικές αρτηρίες και σοκάκια σε ορμητικούς χειμάρρους, με συνέπεια πολλοί οδηγοί να εγκλωβιστούν στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Επιπλέον, οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, προκαλώντας περαιτέρω εμπόδια στην κυκλοφορία και φθορές.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού έλαβε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δένδρων και 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας.

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